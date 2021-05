Konflikt v relácii TA3! Kolíkovej praskli nervy: VIDEO Poriadne sa obula do novej moderátorky

BRATISLAVA - Po tom, čo kvôli škandálu s alkoholom za volantom, skončil nedávno na obrazovkách TA3 moderátor Noro Dolinský, diváci s napätím čakali, ako štafetu v nedeľnej diskusnej relácii V politike preberie jeho nástupkyňa Zuzana Martináková. Bývalá politička mala v štúdiu pozvanú exministerku vnútra a podpredsedníčku strany Hlas-SD Denisu Sakovú a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú za Za ľudí, ktorá v súčasnosti čelí vážnym obvineniam. Práve tá sa do novej moderátorky obula a obvinila ju zo zaujatosti.

Značná časť relácie sa venovala práve téme, ktorá súvisí s nejasnosťami okolo Márie Kolíkovej a prenájmu budovy, v ktorej sídli jej rezort. Existujú podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej predsedníctve Kolíková v minulosti figurovala. Ide najmä o zmluvy s RTVS či s Divadlom Nová scéna.

Po tom, čo sa musela Mária Kolíková niekoľkokrát obhajovať, sa už ministerka nezdržala a slovne sa pustila do moderátorky. "Chápem, že vám vypadol moderátor, tomu rozumiem, ale máte tu, myslím, množstvo moderátorov, a to sa mi teda javí, že je konflikt záujmov, aby ste moderovali práve takúto debatu, práve dnes so mnou a hovorili o konflikte záujmov, keď Váš muž robí poradcu pre Hlas," vyčítala Martinákovej.

Tá okamžite reagovala tým, že moderovanie má isté pravidlá a tých pravidiel sa každý moderátor drží. Odvolávala sa na to, že TA3 boduje v rebríčkoch objektivity a nestrannosti. "Všetci politici majú u nás rovnaké podmienky bez ohľadu na to, kto, kde, kedy a čo moderuje," vysvetlila Martináková s tým, že Kolíková bude v pondelok čeliť odvolávaniu a ona jej dáva úplne štandardné otázky.

Zdroj: TA3

Svoje k tejto výmene názorov povedala aj Denisa Saková. "My sme do tejto relácie prišli všetci diskovať, a preto prosím Vás, ja neviem, prečo ste sem prišli bojovať... Skutočne nechápem, prečo dnes musíme rozoberať a atakovať tu jednak pani moderátorku a jednak aj mňa...," adresovala rázne slová Kolíkovej, ktorá však na konci relácie uviedla, že rada prijme pozvanie aj nabudúce.