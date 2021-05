Ak chceme ukončiť núdzový stav, potrebujeme náhradu, hovorí Sulík

Skrátené legislatívne konanie Sulík odôvodnil tým, že aktuálny núdzový stav by musel parlament odobriť najneskôr v utorok (18. 5.). Bol by rád, ak by sa legislatíva schválila do tohto termínu a núdzový stav by už nebol potrebný. Návrh z dielne koaličných poslancov má umožniť väčšinu z opatrení hospodárskej mobilizácie zachovať aj v prípade, že by sa núdzový stav skončil. Postačujúca na ich pokračovanie by bola mimoriadna situácia.

Poslanci vo štvrtok rokujú aj o vládnej novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Vláda ho navrhuje prebrať v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament má tiež v zrýchlenom režime rokovať o novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Vo štvrtok popoludní tiež čaká poslancov tradičná Hodina otázok.