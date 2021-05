Čas zahraničných dovoleniek sa blíži: Klus prezradil, odkedy by mohli byť povolené!

Martin Klus

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Zahraničné rekreácie by mohli byť povolené skôr ako 28. mája. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus. Vyhlásil, že konzílium odborníkom má vôľu, aby pandemická komisia navrhla zredukovať tento termín na 15. mája. Dodal, že by mal byť zavedený aj tzv. cestovný semafor, ktorý by jednotlivé krajiny či územia diferencoval na základe epidemiologickej situácie.