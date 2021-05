Deň víťazstva nad fašizmom: NAŽIVO Lídri si uctili obete vojny! Smer obvinil koalíciu z obludnej rusofóbie

"Vojnové generácie za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet. Naši dedovia a staré mamy, pradedovia a ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku a ďalších krajinách, ktorí oslobodzovali naše dediny a mestá, rovnako ako generácia mužov a žien vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v USA, v Kanade a ostatných krajinách protihitlerovskej koalície, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. Za toto im nikdy nebudeme môcť byť dostatočne vďační. Česť ich pamiatke!," uviedla prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si Deň víťazstva nad fašizmom pripomenula na Slavíne, kde je pochovaných 6 845 vojakov Červenej armády padlých pri oslobodzovaní Bratislavy.

Rusofóbia vo vládnej koalícii nadobudla obludné rozmery, tvrdí Smer-SD

Strana Smer-SD považuje tento sviatok za dôležitý a bude sa k nemu vždy hlásiť. "Preto si predstavitelia strany tradične uctili obete a poklonili sa hrdinom druhej svetovej vojny na Slavíne," spresnili. Ďalej strana vyhlásila, že keď sa stane súčasťou vládnej koalície, bude klásť dôraz na to, aby sa v slovenskej spoločnosti neprekrúcal význam Sovietskeho zväzu a jeho Červenej armády pri definitívnej porážke fašizmu.

"Strana SMER - SD považuje Deň víťazstva nad fašizmom za dôležitý sviatok, ku ktorému sa bude vždy hlásiť. Preto si predstavitelia strany tradične uctili obete a poklonili sa hrdinom 2.svetovej vojny na Slavíne. Úcta k hrdinom Červenej armády je o to aktuálnejšia, že rusofóbia vo vládnej koalícii nadobudla obludné rozmery a Rusko je absurdne obviňované z rozpútania 2.svetovej vojny. Keď sa strana SMER - SD stane súčasťou vládnej koalície, bude klásť dôraz na to, aby sa v slovenskej spoločnosti neprekrúcal význam Sovietskeho zväzu a jeho Červenej armády pri definitívnej porážke fašizmu," napísala opozičná strana Smer-SD na sociálnej sieti.

Úctu na Slavíne vzdal aj minister obrany Naď

"Dnešný štátny sviatok - Deň víťazstva nad fašizmom je o všetkých hrdinoch - obyčajných ľuďoch, ktorí navzdory vojny, násiliu a smrti nestratili nádej, že jedného dňa sa toto utrpenie skončí. Ďalším generáciám vybojovali nesmierne cennú hodnotu – slobodu, a to aj za cenu straty vlastného života. História nás učí, aké hrôzy môže spôsobiť nenávisť v akejkoľvek forme. Preto je potrebné pripomínať si naše dejiny a rázne odmietať tlejúce uhlíky extrémizmu," uviedol minister obrany Jaroslav Naď.

Vence položili aj minister Korčok s ruským veľvyslancom a primátorom Bratislavy

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok už spolu s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom a primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom položili 7. mája kytice kvetov k pomníku dvoch mladých vojakov Ivana Gorjonova a Nikolaja Finuškina na Malom Slavíne.

"Dňa 8. mája 2021 si pripomíname 76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe – najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Tak ako si ctíme hrdinov Slovenského národného povstania, nášho domáceho i zahraničného odboja, 1. česko-slovenského armádneho zboru, nezabúdame ani na príslušníkov všetkých národov, ktorí bojovali v radoch sovietskej armády a rumunskej armády a pri oslobodzovaní nášho územia položili svoje životy. Spolu s primátorom Bratislavy a ruským veľvyslancom sme sa dohodli, že si takto symbolicky uctíme pamiatku dvoch mladých vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní nášho hlavného mesta," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.

Pomník sa nachádza v lesnom areáli nad Račou a miesto je nazvané Malý Slavín. V súčasnosti prebieha revitalizácia a rekonštrukcia tohto obľúbeného výletného miesta vrátane pomníka v spolupráci s veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave. Táto spolupráca vyplýva z medzištátnej dohody o starostlivosti o pamätníky a vojnové hroby. Je našou morálnou povinnosťou zachovávať pamiatku na tých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie našej vlasti v roku 1945, dodal komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.

SaS: Ukončením vojny sa viaceré národy postavili dovtedy nepredstaviteľnému zlu

Ukončenie druhej svetovej vojny považuje SaS za dôležitý okamih moderných dejín, keď sa viaceré národy spolu postavili dovtedy nepredstaviteľnému zlu. Koaličná strana to uviedla pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

"Druhá svetová vojna znamenala smrť pre viac ako takmer 50 miliónov ľudí. Surové vraždenie desiatok miliónov civilistov, špeciálne Židov, nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva sa vryli do pamäti ľudí. Je našou morálnou povinnosťou pripomínať si, aké dôsledky so sebou nesie, ak bezhlavo uveríme nejakej ideológii," poznamenal podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS). Zdôraznil, že spomienka na deň ukončenia druhej svetovej vojny je najmä spomienkou na všetkých našich osloboditeľov, ktorí bojovali za slobodu a ľudskosť.

Branislav Gröhling Zdroj: FB/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Tento deň by sa nikdy nemal stratiť medzi ostatnými sviatkami a voľnými dňami v našich kalendároch, myslí si šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). "Na našu minulosť nesmieme zabudnúť, aby sa hrôzy nacizmu už nikdy neopakovali. Za mier a relatívne pokojný život, ktorý dnes žijeme, vďačíme práve našim predkom a ich spojencom. Česť ich pamiatke," uzavrel minister na sociálnej sieti.

Mier ani v súčasnom svete nie je samozrejmou hodnotou

Možno hovoriť o historickom šťastí, že Slovensko dnes patrí do bezpečnejšej časti sveta. Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽANO Michal Šipoš to uviedol pri príležitosti sobotného Dňa víťazstva nad fašizmom. Každý by mal podľa neho urobiť všetko preto, aby sa vojnové hrôzy neopakovali. TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

„Zmyslom tohto dňa okrem iného je, aby sme si pripomenuli, aké zhubné následky majú šialené ideológie neznášanlivosti a rasizmu. Na konci tohto vojnového besnenia zostali milióny mŕtvych a zbedačené krajiny. Každý v rámci svojich možností by mal urobiť všetko pre to, aby sme my a naše deti nemuseli nikdy vojnové hrôzy zažívať,“ vyhlásil Šipoš.

Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO) si myslí, že zvlášť mladej generácii treba pripomínať, že keby pred 76 rokmi zvíťazil nacizmus, v Hitlerovom zvrátenom svete by Slovensko svoje miesto nemalo, rovnako ako ostatné slovanské národy, ktoré mali byť postupne zotročené a vyhladené. "Preto nikdy nesmieme zabudnúť, komu za našu existenciu a mier vďačíme. Vďačíme za to všetkým, ktorí mali tú silu a odvahu postaviť sa nemeckému nacizmu na odpor, čo znamenalo nasadiť vlastný život,“ vyhlásila.

Hnutie OĽANO zároveň pripomenulo, že presadilo symbolické ocenenie žijúcich účastníkov boja za oslobodenie finančným príspevkom. Podporili ho všetci prítomní poslanci naprieč politickým spektrom.