Ďalšia kríza na obzore: Medzi Matovičom a Sulíkom to opäť vrie! Líder OĽaNO chce hľadať hlasy v opozícii

Matovič uviedol, že aj predošlý minister financií trikrát predkladal novelu. "Musel túto novelu trikrát posúvať, lebo, bohužiaľ, strana SaS začala vydierať, že keď tam nebude zakomponovaná zmena, na ktorej vôbec nebola dohoda v PVV, tak nepodporia záväzok, ktorý sme schválili v PVV, a to je nový zákon o rozpočtovej zodpovednosti, čoho súčasťou sú aj výdavkové limity," uviedol.

SaS začala vydierať

"Zatiaľ strana SaS naďalej vydiera a blokuje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Mňa to mimoriadne mrzí. Práve takýto zákon by sa mal prijímať vtedy, keď ešte ústavnú väčšinu máme," uviedol Matovič s tým, že je to kľúčový zákon, aby sme udržali verejné financie zdravé.

VIDEO SaS začala vydierať, uviedol Matovič

Budete hľadať hlasy v opozícii

Minister financií upozornil, že koaličná strana nemôže vetovať zámery, ktoré boli súčasťou programového vyhlásenia vlády. "V tom prípade predpokladám, že napriek vetu SaS budeme rokovať s opozíciou a budeme sa snažiť nájsť zodpovednosť radšej medzi opozičnými stranami," dodal Matovič.

Bol by to začiatok konca koalície

Podľa Sulíka by však v prípade, že by Matovič hľadal hlasy u opozície, šlo o porušenie koaličnej zmluvy. "Bolo by to porušenie koaličnej zmluvy a hovorím to, čo hovorím vždy – len čo prestanú platiť pravidlá, je to začiatok konca koalície," povedal Sulík pre Denník N.

Minister hospodárstva v pondelok zdôraznil, že pokiaľ sa deficity rozpočtu nemajú riešiť iba zvýšením daní, ale aj znížením výdavkov, tak je veľmi dôležité, mať v tomto ústavnom zákone na zvyšovanie daní obmedzenie. Matovič však pripomenul, že na takejto zmene nebola dohoda v programovom vyhlásení vlády (PVV).

Ustúpiť by mali obaja

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je ťažké povedať, či sa obaja použili z vládnej krízy a krízu nielen vyriešili, ale našli aj spôsob, ako vzájomným konfliktom medzi koaličnými partnermi predchádzať. "Matovič by si mal uvedomiť, že vo vládnej koalícii nie je anarchia, ale že v nej platia pravidlá a tie je potrebné dodržiavať. Ak totiž Matovič tieto pravidlá poruší, táto vláda stratí dôvod svojej existencie," uviedol pre Topky politológ.

"Na druhej strane, ani Sulík by nemal pretláčať za každú cenu svoje požiadavky, bez ohľadu na to, ako dobré sa javia byť. Ak je koaličný partner zásadne proti, Sulík by to mal rešpektovať a hľadať prijateľné možnosti, ako svoj plán predsa len zrealizovať. Systém keď nie ty mne, tak ani ja tebe, v politike dobre nefunguje," dodal.

Kríza nebude, ak to nebudú hrotiť

Či by na tomto spore mohla vziknúť ďalšia kríza, alebo dokonca padnúť vláda, nie je isté. "Myslím si, že z toho vládna kríza nebude, pokiaľ to protagonisti nebudú vyhrocovať. Občas sa v slovenskej politike stávalo a bude sa stávať, že niektoré politické subjekty porušili tu i tam koaličné záväzky a napríklad hlasovali s opozíciou proti vôli koaličných partnerov. Takmer vždy sa im to prepieklo, teraz by situácia nemala byť iná, ale vždy záleží od reakcie koaličných partnerov," skonštatoval politológ Michal Cirner.

Ak by OĽaNO hľadalo v opozícii, je to dôvod na vypovedanie koaličnej zmluvy zo strany koaličných partnerov? Podľa Cirnera je to ťažké dokázať. "Ale pokiaľ by to OĽaNO deklarovalo verejne, že hľadá podporu a rokuje o podpore pre daný návrh s opozíciou a došlo by aj k spoločnému hlasovaniu, dôvodom by to bolo, ale domnievam sa, že k vypovedaniu koaličnej zmluvy by nedošlo, iba k verejnej a neverejnej kritike OĽaNO od kolegov z koalície," dodal.

K daňovej brzde sa ešte vrátime

PVV sa zrejme bude len aktualizovať. Daňová brzda, ktorú chcela koaličná SaS presadiť do tohto dokumentu, bude témou v dohľadnej dobe. Očakáva to minister hospodárstva Richard Sulík. "My sme možno rátali s tým, že bude táto téma aktuálna v súvislosti s novým PVV, ale tam speje dohoda k tomu, že necháme všetko po starom, len to budeme aktualizovať," priblížil ešte v pondelok Sulík. Predpokladá, že k daňovej brzde sa vrátia v dohľadnej dobe.

"My si myslíme, že pokiaľ sa nemajú všetky deficity riešiť zvýšením daní, ale mali by sa riešiť aj znížením výdavkov, tak je veľmi dôležité mať v ústavnom zákone obmedzenie, že skrátka ani štát nemôže dane zvyšovať donekonečna," skonštatoval šéf koaličnej SaS a rezortu hospodárstva. Strana SaS chcela popri zavedení výdavkových stropov v rámci diskusie o novom PVV presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorila napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

PVV nebolo doteraz zverejnené, lebo sa o ňom ešte v utorok rokovalo

O aktualizovanej verzii programového vyhlásenia vlády (PVV) sa rokovalo ešte v utorok večer. Minister obrany Jaroslav Naď tým vysvetlil fakt, že dokument ani tesne pred rokovaním vlády nebol zverejnený a ani zaradený do programu stredajšieho rokovania.

Minister povedal, že materiál sa nebude veľmi meniť. "Za rezort obrany môžem povedať, že je v podstate bez zmien a predpokladám, že v drvivej väčšine prípadov to pôjde touto cestou," skonštatoval Naď. "S maličkými slovíčkami, ktoré sa zmenili, by to malo byť v pôvodnom znení," dodal o očakávanom PVV.

Striedmy pri avizovaní dokumentu bol aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. "Môžem hovoriť len za našu kapitolu, ktorá je uzavretá. Bola aktualizovaná, keďže viacero zámerov, ktoré sme formulovali pred rokom, bolo splnených," uviedol pri príchode na úrad vlády. Rokovanie kabinetu sa ani štvrť hodiny po plánovanom začiatku nerozbehlo, k avizovanému programu pridávajú body.