Je KRÍZA v koalícii zažehnaná? Narážky na Sulíka a ďakovačky: Imitácia súdržnosti sa končí tam, kde dostane slovo Matovič

BRATISLAVA – Vládna kríza je zažehnaná, no nepriame narážky pokračujú. Inak tomu nebolo ani na včerajšej tlačovej konferencii. Premiér Eduard Heger oznámil otvorenie terás a fitnescentier spolu so všetkými lídrami koaličných strán. Mal to byť signál, že spory sú zažehnané a nie je problém nájsť kompromis. Minister financií Igor Matovič si však štipľavé poznámky na adresu šéfa SaS Richarda Sulíka.

Ďalšie, aj keď len čiastočné, uvoľňovanie bolo témou včerajšej tlačovky. Od pondelka sme už mali byť v červenej fáze, no konzílium odborníkov odporúčalo počkať. Preto sa spravil kompromis v podobe otvorenia dvoch typov prevádzok. Premiér Heger a prizval si aj všetkých koaličných lídrov. Zdá sa, že kým vládna kríza skončila, napätie pretrváva a povinný dvojmetrový odstup v krajine najprísnejšie dodržiavajú Sulík s Matovičom.

Konečne bok po boku!

Šéf hnutia Sme rodina bol mimoriadne nadšený z toho, že ako koalícia stoja „svorne bok po boku“ a nie sú rozhádaní. „Konečne sa nám to podarilo upraviť všetko. Ľudsky ma to veľmi teší a mám z toho veľkú radosť. Pokiaľ sa nebudeme vadiť a budeme pevne stáť vedľa seba, tak určite sa nám podarí presadiť ešte veľmi veľa dobrých vecí,“ povedal Kollár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vládnu krízu odštartoval dovoz ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko, aj keď spory medzi Matovičom a Sulíkom trvali prakticky od začiatku. Po troch týždňov, silných vyjadreniach, obviňovaní, jednej nečakanej a niekoľkých nezmyselných demisiách nakoniec lídri krízu zažehnali. Došlo k zmene, ktorú vlastne požadovali SaS a Za ľudí od začiatku. K výmene premiéra, keďže Marek Krajčí to ako šéf zdravotníctva vzdal napokon sám.

Ďakujem všetkým, ale hlavne Matovičovi

Už tu bolo vidieť, že v koalícii sú prakticky dva tábory. Sme rodina sekundovalo OĽaNO, no Kollár aj ďalší predstavitelia sa predsa len snažili zbytočne neprilievať olej do ohňa. Na druhej strane bola SaS a Za ľudí, aj keď strana Veroniky Remišovej je skôr v ústraní a postupne z nej odchádzajú skalní členovia. Kollár sa po vyjadrení nefalšovanej radosti osobitne poďakoval aj Matovičovi. „Chcem sa poďakovať koaličným partnerom, že nám odsúhlasili pomoc pre najpostihnutejší sektor gastro a cestovný ruch, menovite pánovi bývalému premiérovi Matovičovi ďakujem,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Niekomu šlo o životy, niekomu o zásah do jeho osobných slobôd

Nasledoval expremiér. Ten si neodpustil svoje klasické štipľavé a nepriame odkazy, aj keď mal ich adresáta rovno za chrbtom. „Všetci si to pamätáme, nie je to tak dávno, že téma otvárania reštaurácií a barov bola možno najháklivejším problémom, ktorý vyvolával konflikty v koalícii,“ uviedol Matovič, čím odkazoval na Sulíka. Minister hospodárstva chcel otvárať podniky ešte minulý rok a práve to expremiéra naštartovalo. Hovoril o Sulíkovom pekle, pýtal sa, či šéf SaS bude kopať hroby, označil ho za idiota a dokonca sa mu podarilo spojiť Sulíka s vraždou Jána Kuciaka. Minister hospodárstva to označil za nehoráznosť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič si neodpustil ani ďalšiu poznámku a hovoril o tom, že šlo o hodnotový spor. „Posledný rok umožnil, aby sme ukázali, na čom nám každému záleží. Niekomu viac záležalo na slobode a možno práve zatvorenie reštaurácií a fitnescentier považoval za zásah do jeho osobných slobôd a niekomu viac záležalo na ochrane zdravia, životov a nielen samého seba, ale aj cudzích ľudí,“ povedal.

Expremiér stále nepochopil, že kríza tu bola kvôli nemu

Podľa politológa Radoslava Štefančíka Matovič ešte stále nepochopil, že vládna kríza bola najmä kvôli nemu. „A jeho neschopnosti stáť na čele vlády, ktorá je zložená z ľudí rôznych názorov, hodnôt, životných predstáv. Jeho prvoradá úloha mala byť hľadať prieniky medzi rôznymi názormi a nie naopak, zdôrazňovať to, čo tieto strany rozdeľuje,“ uviedol pre Topky politológ.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Sulík je vo svojich vyjadreniach síce zdržanlivejší, no na niektoré výroky dokázal aj on reagovať ostro. Podľa jeho vyjadrení rozdával rany na všetky strany a viackrát sa vyjadril, že Matovič nie je spôsobilý viesť krajinu. Na tlačovke však na slová terajšieho šéfa financií slová nereagoval. Poďakoval za spoluprácu a zdôraznil, že kompromis je výsledkom vlády pod novým vedením. „Chcem sa poďakovať koaličným partnerom, hlavnému hygienikovi a odborníkom, že sme našli spoločnú pozíciu,“ reagoval. „Je to taký test našej koalície pod novým vedením,“ vyjadril sa.

Naznačujú aj jeho jemné odkazy, že nie je všetko tak ako má byť? „Nikdy v koalícii nebude nič ideálne, v žiadnej koalícii, nie iba v tejto. Každý chápe, že slabým článkom koalície je osoba Igora Matoviča, na ňom všetko stojí a padá, preto niektorí okolo neho chodia po špičkách a čakajú ako v tichu pred búrkou, s čím zas príde na tlačovku,“ skonštatoval politológ Michal Cirner.

Je dosť dôvodov myslieť si, že vládna koalícia nevydrží

Poznámky jedného na druhého podľa Štefančíka znamenajú, že nedávna kríza je síce nateraz zažehnaná, ale napätie medzi Matovičom a Sulíkom stále existuje. „Voda sa v hrnci varí, pokrievka je momentálne pokojná. Nemožno však vylúčiť, že ak množstvo pary v hrnci narastie, hrniec raz vybuchne. Kedy to bude, je dnes ťažko predvídať, ale existuje dosť dôvodov si myslieť, že do riadnych volieb táto vládna koalícia nevydrží,“ myslí si politológ.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Či vláda vydrží, je ťažké odhadnúť aj podľa Cirnera. „Ale z pohľadu súčasného stavu poznania skôr verím tomu, že táto koalícia nedovládne do roku 2024. Môžu ma už iba prekvapiť,“ uviedol. Cirner si myslí, že Matovičovi nielen kolegovia z OĽaNO, ale aj koaliční partneri dohovárajú, aby spory riešil na koaličnej rade za zatvorenými dverami.

„Vidíme, že pán Matovič si nedokáže pomôcť a musí "vyrývať" a provokovať. Je to v jeho DNA a stojí na tom časť jeho úspechu v opozícii, že takto vyrýval do vlád pod vedením Smeru,“ myslí si politológ. „Imitácia súdržnosti koalície končí tam, kde sa k slovo dostane Igor Matovič, pretože to nie je typ politika, ktorý by "držal jazyk za zubami", čo je pre politiku vo vládnej koalícii, kde sú viacerí partneri a teda viaceré možné spory, kľúčové,“ povedal pre Topky Cirner.

Skrotiť Matoviča? Je to ako hádzať hrach na stenu

Vo vnútri vládnej koalície je množstvo nevyriešených tém, ktoré strany budú presadzovať, lebo to pokladajú za svoje priority. „A to aj napriek odporu koaličných spojencov. A to nehovorím len o etických otázkach, maďarskom nacionalizme alebo o téme vakcíny Sputnik, ale trebárs aj podobe kolúznej väzby, kde si Sme rodina akosi mimoriadne dobre rozumie so stranou Smer-SD. Nehovoriac o tom, že z vládnej koalície budú postupne odchádzať poslanci, a to hlavne zo strany Za ľudí,“ dodal Štefančík. Verejné výzvy sú podľa Cirnera súčasťou politiky. „Ale poznáte to príslovie: akoby hrach na stenu hádzal. To je výstižné príslovie pre tých, ktorí chcú Igora Matoviča "skrotiť",“ dodal.