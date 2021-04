Lynč, útok a útek: VIDEO Drsné vyjadrenie politológov! Matovič nič nepochopil, Heger je len jeho hovorca

Na včerajšej tlačovke neoznamoval uvoľnenie opatrení ani premiér, ani minister zdravotníctva, ale minister financií a bývalý premiér, pretože mu "pripadla povinnosť". Dokedy bude dôležité veci oznamovať on? "Uvidíme," odpovedal premiér. Na tlačovke padlo niekoľko otázok ohľadom Sputnika V a Matovičovej cesty do Moskvy. Odpovedal len na niečo. Na záver si opäť neodpustil drsné slová a bez otázok odišiel. Jeho rétorika pripomína tú, na ktorú sme boli zvyknutí z predchádzajúcich vlád.

VIDEO Minister financií na tlačovke neodpovedal na otázky, namiesto toho hovoril o lynči, obul sa do ŠÚKL-u a odišiel

Matovič nič nepochopil

To, že minister financií oznamoval dôležité a po dlhej dobe prvé veľké uvoľňovanie, sa zdá neadekvátne aj politológom. Za jeho premiérovania opatrenia štandardne oznamoval minister zdravotníctva alebo premiér. "Ale čo bolo v poslednom období od Igora Matoviča adekvátne. Akurát to, že odstúpil z postu premiéra. Ak by urobil sebareflexiu, už by sa do vlády nevracal," uviedol pre Topky politológ Michal Cirner s tým, že Matovič nič nepochopil a stále sa správa ako premiér. "Verím, že to je len "dojazd" a rýchlo mu dôjde, že ako minister financií má iné kompetencie," skonštatoval.

Rovnaký názor má aj politológ Radoslav Štefančík. "Pozície si Heger s Matovičom vymenili, preto by to mali obaja rešpektovať. Ministrovi financií neprináleží hovoriť o týchto opatreniach, pretože tie sa týkajú viacerých rezortov, nie iba jedného," uviedol pre Topky. "Ak hovoríme o aktuálnej situácii, určite by každého zaujímala otázka, ako ďalej s plánom obnovy. To by mala byť teraz primárna záležitosť, ktorú by mal minister financií riešiť," povedal Štefančík.

Snaží sa ukázať, že nikam neodchádza

Podľa Cirnera sa Matovič snaží ukázať ako Robert Fico v roku 2018, ktorý vtedy prezidentovi Andrejovi Kiskovi pri demisii povedal, že nikam neodchádza. "Môže mu to vydržať maximálne do parlamentných volieb. Nazdávam sa, že potom pán Matovič už nikdy nebude mať príležitosť byť členom vlády. Možno to aj tuší a preto sa správa ako sa správa," myslí si politológ.

Heger je v súčasnosti len hovorca

V časti otázok novinárov sa Matovič nevyjadroval, pomyselnú stenu mu robil premiér Eduard Heger. Podľa Štefančíka Matovič stále riadi krajinu. "Heger je v súčasnosti iba Matovičov hovorca. Premiéra riadi jeho stranícky šéf, hoci je na mieste otázka, či Heger je vlastne členom OĽaNO. V tejto republike totiž len málokto vie, kto z poslaneckého klubu OĽaNO je zároveň aj členom politickej strany OĽaNO," vyjadril sa politológ.

Lynč a politické vyjadrenie ŠÚKL-u

Dôvod, prečo sa na Slovensku neočkuje Sputnikom V, je podľa Matoviča jasný. Štátny ústav pre kontrolu liečiv zdržoval. "A to vyjadrenie, ktoré ŠÚKL do sveta vypustil, že vakcína Sputnik je v 40 krajinách iná a dokopy má spoločný len názov, to bolo čisto len politické vyjadrenie, ktoré zásadne narušilo dôveru ľudí voči tejto vakcíne aj na Slovensku," odpovedal nakoniec Matovič na otázku o Sputniku a toho, prečo sa ním stále neočkuje.

Ostatné veci k ruskej vakcíne chcel oznámiť dnes. Či sa tak stane, nie je isté. "Ostatné veci k tejto téme poviem na tlačovke zajtra, samostatne k tejto téme, lebo dnes mám pocit, že 6 dní Slovensko žije lynčom Matoviča," povedal a vzápätí na tlačovku zmenil názor. "Nemám chuť robiť zatiaľ tlačovku, keď vidím, čo píšete a aké informácie posúvate vašim čitateľom a divákom. Keď budem vidieť, že tá nenávisť opadne, veľmi rád sa pred vás postavím a zodpoviem otázky," povedal Matovič s tým, že bol obvinený z čohokoľvek a je permanentne vystavený vulgárnym urážkam.

Akoby ich jedna mater mala

Či boli vyjadrenia o lynči alebo politickom vyjadrení ŠÚKL vhodné, je podľa Cirnera ťažké komentovať. "V podstate to je smutno-smiešne. Človek, ktorý vyhral voľby, do roka skoro rozbil vlastnú vládu, musel odstúpiť z pozície premiéra, stratil dôveru verejnosti a čaká ho politický pád, sa teraz snaží zachrániť tým najtrápnejším spôsobom - chce byť poslom dobrých správ, ale pokračuje v svojej agresívnej komunikácii," dodal na adresu Matovičových vyjadrení.

Práve na príklade komunikácie ministra financií je podľa Štefančíka vidieť, ako má politickým štýlom blízko k Robertovi Ficovi. "Básnik by možno povedal, akoby ich jedna mater mala. Nadáva novinárov, predstavuje si nejakú skupinu ľudí, ktorá mu má vedome škodiť, zatajuje informácie. Matovič by nemal zabudnúť, že je našim služobníkom, nie pánom. On tie vakcíny nezaplatil zo svojho, ale z našich spoločných peňazí. Preto sa čudujem, že za utajenie zmluvy ešte neodstúpil," dodal.