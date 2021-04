VIDEO Ďalšia tlačovka sa skončila útekom Matoviča: Vyhýbanie sa odpovediam o Sputnikoch, vraj ho lynčujú

VIDEO Záver tlačovej konferencie Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Vladimíra Lengvarského:

Povolenie na Sputnik vydal ešte Krajčí

Povolenie, ktoré k Sputniku V vydal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), nebolo vydané k vakcíne, ktorá sa nachádza na Slovensku. V utorok to na tlačovej konferencii povedal aktuálny šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Na Slovensku sa podľa jeho slov nachádza jednodávkové balenie, no povolenie od Krajčího sa vzťahovalo na trojdávkové balenie. Lengvarský tiež doplnil, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovú oboznámil so zmluvou od výrobcu ruských vakcín.

Šéf rezortu zdravotníctva tiež víta názor hlavy štátu, že žiadna vakcína nesmie rozdeľovať občanov Slovenska. "Súčasne vyslovila podporu v snahe ministerstva zdravotníctva a celej vlády zabezpečiť túto vakcínu a zabezpečiť jej používanie tak, aby žiadnym spôsobom neohrozila zdravie a bezpečnosť občanov," dodal.

Bývalý minister Marek Krajčí (OĽANO) odobril povolenie na použitie 200.000 balení neregistrovanej vakcíny Sputnik V 1. marca. Podpísal ho v deň, keď spolu s vtedajším premiérom a súčasným ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) oznamovali, že Slovensko nakúpi dva milióny ruskej vakcíny a dorazila prvá dodávka. Skupinové povolenie na terapeutické použitie vakcíny platné do konca augusta je zverejnené na webe ministerstva zdravotníctva.

Nervózny vicepremiér

"Keď ste sa pýtali, že prečo sa neočkuje Sputnikom, no tak je to preto, lebo tu je verejný dopyt po tom, aby sa k tomu vyjadril slovenský ŠÚKL. Len namiesto 2 týždňov je 6 týždňov, a to vyjadrenie, ktoré ŠÚKL do sveta vypustil, že vakcína Sputnik je v 40 krajinách iná a dokopy má spoločný len názov, to bolo čisto len politické vyjadrenie, ktoré zásadne narušilo dôveru ľudí voči tejto vakcíne aj na Slovensko a práve preto potrebujeme dostať papier od registrovaného laboratória OMCL," odpovedal nakoniec Matovič na otázku o Sputniku a toho, prečo sa ním stále neočkuje.

Slovensko žije lynčom Matoviča, povedal vicepremiér

"Potrebujeme zabezpečiť, keď už sa bude očkovať, aby čo najviac ľudí tejto vakcíne mohlo dôverovať. Ostatné veci k tejto téme poviem na tlačovke zajtra, samostatne k tejto téme, lebo dnes mám pocit, že 6 dní Slovensko žije lynčom Matoviča," posťažoval sa vicepremiér Matovič.

"Bol som obvinený z čohokoľvek, som permanentne vystavený vulgárnym urážkam napríklad Rada Baťa, manžela pani Baťovej (Zuzana Baťová, šéfka ŠÚKL-u, pozn. red.) hoci ja som na pani Baťovú nepovedal jediné krivé slovo," skonštatoval Matovič, ktorý ale bleskovo zmenil názor na organizovanie tlačovky.

"Nemám chuť robiť zatiaľ tlačovku, keď vidím, čo píšete a aké informácie posúvate vašim čitateľom a divákom. Keď budem vidieť, že tá nenávisť opadne, veľmi rád sa pred vás postavím a zodpoviem otázky," povedal Matovič a utiekol s kolegami z tlačovky bez ďalších slov.

Hlasisti si myslia, že Matovič potvrdil svoje tiché vedenie

Po brífingu zareagovala na aktuálne dianie mimoparlamentná strana Hlas-SD Petra Pellegriniho. "Igor Matovič opäť potvrdil, že je naďalej skutočným šéfom slovenskej vlády. Uvoľňovanie hygienických opatrení, ktoré dnes osobne oznamoval, absolútne nijako nesúvisí s agendou ministra financií. Igor Matovič je dnes multiministrom, ktorý okrem svojho rezortu neprijateľne zasahuje do kompetencií ministra zahraničných vecí, ministra zdravotníctva a predovšetkým predsedu vlády. Preto opäť vyzývame Eduarda Hegera, aby začal riadiť slovenskú vládu ako jej skutočný premiér a vyžadoval od všetkých jej členov rešpektovanie vzájomných právomocí, stanovených zákonom," reagovala na tlačovku Pellegriniho strana Hlas.