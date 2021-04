Blanár kritizuje ministrovu cestu do Maďarska: Matovič podľa neho rozdúchava veľkomaďarské vášne

Minister financií Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO) rozdúchava veľkomaďarské vášne, poslanca Národnej rady (NR) SR Györgyho Gyimesiho (OĽANO) povýšil na zástupcu slovenskej diplomacie v Maďarsku. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti so zahraničnou cestou expremiéra do Budapešti, kde rokoval o vakcíne Sputnik V aj s tamojším premiérom Viktorom Orbánom. Stretnutia sa nezúčastnili zástupcovia slovenskej diplomacie, ale poslanec Gyimesi. Blanár hovorí o nebezpečných hrách Matoviča.