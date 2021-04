VIDEO Heger sa zastal Matoviča: V Moskve vraj vedie technické rokovania, nejde o geopolitiku

BRATISLAVA - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) vedie v Moskve technické rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že o Matovičovej ceste bol informovaný a oznámil to aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Predseda vlády deklaruje, že nejde o geopolitiku, ale o snahu zabezpečiť pre obyvateľov Slovenska čo najviac vakcín.

"Máme na Slovensku dosť občanov, ktorí by sa touto vakcínou dali zaočkovať," podotkol Heger s tým, že treba otázku Sputnika V doriešiť a dať verejnosti jasnú odpoveď. Matovič podľa premiéra do Moskvy vycestoval, pretože rokovania o ruskej vakcíne začal, ešte keď bol predsedom vlády. "Spolieham sa, že vie, čo tam ide urobiť. Povedal mi základné črty, nemám s tým problém," deklaroval Heger. Verí, že o záveroch debát bude Matovič informovať, premiér tvrdí, že je sám zvedavý. Na Sputnik V sa však nepozerá očami geopolitiky, ale ochrany zdravia a životov. "Matovič nevedie v Moskve politické rokovania," poznamenal predseda vlády. Čo má byť cieľom Matovičovej piatkovej (9. 4.) návštevy Maďarska, nevie, chce sa ho na to opýtať, keď sa vráti z Ruska.

"Môj názor, či sa rozhodneme pre Sputnik V, nie je až taký podstatný. Riadim sa názorom odborníkov. Mám však viac informácií, aké sú dnes v médiách," uviedol Heger. Túto agendu už podľa neho rieši nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Som s ním v úzkom kontakte. On je povolanou osobou, aby túto tému komunikoval. Mňa priebežne informuje. Keď urobíme rozhodnutie, veľmi rád ho budem komentovať," povedal premiér.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) tvrdí, že nákup Sputnika V nie je prejavom zmeny zahranično-politickej orientácie Slovenska. Objednané vakcíny zo západnej Európy podľa neho začali mať výpadky a reálne hrozí, že v najbližších mesiacoch nebude mať Slovensko dostatok vakcín. Matovičovu cestu preto vníma ako pokračovanie jeho úsilia o ochranu životov a zdravia ľudí.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Premiér zároveň vyhlásil, že Slovensko podporuje teritoriálnu integritu a suverenitu Ukrajiny a znepokojujúco sa díva na situáciu na ukrajinsko-ruskej hranici. "V týchto dňoch plánujem telefonát s ukrajinským prezidentom," uviedol Heger. Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrijevom. Rokovanie sa má podľa rezortu financií týkať vakcíny Sputnik V. "Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko," ozrejmilo ministerstvo.