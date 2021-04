EXKLUZÍVNE Slovensko má poriadny malér: Sputniky máme okamžite odovzdať Maďarom, neminú nás ani sankcie!

Všetko sa odohralo dnes, keď sa začali šíriť správy o mysterióznej ceste teraz už ministra financií Igora Matoviča do Moskvy. Neskôr túto cestu sám Matovič na sociálnej sieti potvrdil a dodal, že ide o Sputniky, ktoré má Slovensko už mesiac v sklade bez toho, aby ich použilo, no boli podrobené výskumu. Rusko ich chce teraz náhle naspäť, no je tu ešte jeden závažný problém!

Sputniky pre Maďarsko

Podľa našich zdrojov z oblasti diplomacie tu nejde len o to, že Sputniky musíme vrátiť. Odovzdať ich máme totiž maďarskej strane, kam sám Ivan Korčok priznal, že má Matovič namierené hneď zajtra. Príkaz Rusov na bezodkladne odovzdanie všetkých vakcín Sputnik maďarskej strane nám potvrdil aj predseda SNS Andrej Danko. Zajtra pôjde na stretnutí v Maďarsku tiež o tému Sputnikov a pravdepodobne aj o toto odovzdanie pomocou našich vládnych špeciálov.

Rusi chcú udeliť aj pokutu!

To však nie je všetko. Okrem toho, že sa podľa našich zdrojov máme Sputnikov vzdať v prospech Maďarska, budeme navyše platiť aj sankcie, no zatiaľ ešte nie je isté v akej výške. Matovič pritom už dnes v poslednom statuse nazval kritikov Sputnika idiotmi, ktorí "môžu otvoriť šampanské". Matovičov hnev je očakávaný, keďže bol to on sám, kto Sputniky pred mesiacom vybavoval u ruskej strany a dokonca ich aj vítal na košickom letisku.