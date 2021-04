Správa o úmrtí Milana Lučanského je takmer dokončená: Jednoznačné závery a vysvetlenie jeho zranenia oka!

Píše o tom portál SME, ktorý hovorí o 23-stranovom vyšetrovacom dokumente Lučanského úmrtia. Toto vyšetrovanie trvalo viac ako 3 mesiace. Správa špeciálnej komisie vraj v týchto dňoch dostáva oficiálnu podobu.

VIDEO Pohreb Milana Lučanského z januára tohto roku:

K samovražde mu nikto nepomáhal

Dokument podľa SME potvrdzuje, že k samovražde Lučanskému nikto nenapomáhal. Vyvrátiť má aj šíriace sa konšpirácie o jeho zranení oka a o tom, že by ho v cele niekto zbil. Lučanský bol v tom čase v cele sám, čo majú potvrdzovať aj kamerové záznamy pred celou. Lučanský vtedy ponúkol svoju verziu o tom, že nevedel v noci zaspať, potkol sa a udrel sa o roh postele. S touto verziou pracovala aj komisia, ktorá preskúmava jeho úmrtie.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Správa bude zverejnená na internete

Vyše 20-stranový dokument majú v dohľadnom čase zverejniť na internete, no ešte predtým vraj musí prejsť schvaľovacím procesom. V ňom majú byť zapracované aj pripomienky 17 členov komisie pričom koncom pracovného týždňa sa končí lehota, dokedy sa musia k tejto záležitosti členovia vyjadriť a či súhlasia so záverečnou podobou správy. "Predpokladáme, že už v najbližších dňoch by táto správa mohla byť zverejnená,“ povedal hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

Ten však jedným dychom pripomína, že prijatú správu musí táto komisia ešte poslať ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) a tiež generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Konfrontovaný s ňou má byť aj právnik rodiny nebohého Miroslav Radačovský.

Správu si prejde aj ministerka Kolíková Zdroj: Topky/Maarty

Exprezident policajného zboru Milan Lučanský podľa všetkého využil deväť minút nepozorností medzi kontrolou a momentom, keď mu stráž priniesla jedlo. Na tento podnet už nereagoval. Medzitým bol v cele opäť sám, podobne ako predtým, keď si zranil oko.