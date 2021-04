Saková chce, aby sa správa k prípadu Lučanského do konca vyšetrovania neuzavrela

Denisa Saková

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Správa kontrolnej komisie k prípadu smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského by sa nemala uzavrieť až do skončenia vyšetrovania. Pred zasadnutím komisie to uviedla jej členka a nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková. Komisia by mala na piatkovom zasadnutí hlasovať o prijatí záverečnej správy.