MIMORIADNE Vyšetrovania smrti Milana Lučanského je ukončené! Komisia zverejnila oficiálne výsledky

BRATISLAVA – Príčinou smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského bola samovražda. Po prijatí záverečnej správy kontrolnej komisie k tomuto prípadu to potvrdil jej predseda Tomáš Čitbaj z Kancelárie Verejnej ochrankyne práv SR.

„Záver je taký, že komisia nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali informáciu medializovanú ministerkou spravodlivosti a bývalým generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorá hovorila o tom, že príčinou smrti bolo sebapoškodenie pána Lučanského, a teda pokus o samovraždu,“ povedal Čitbaj.

Vyhlásil, že komisia vychádzala z podkladov, ktoré jej poskytol ZVJS. Prístup mala tiež k všetkým videozáznamom a k výstupom z elektronického monitoringu ciel. „Komisia mala možnosť vypočuť všetkých príslušníkov zboru, ktorí boli v oboch ústavoch v kontakte s Milanom Lučanským, vrátane zdravotného personálu,“ dodal s tým, že komisia nemala prístup k zdravotnej dokumentácii a k informáciám z trestných spisov.

„Nezistili sme také okolnosti, ktoré by poukazovali na to, že by poranenie pravého oka vzniklo konaním inej osoby,“ povedal súdny lekár Norbert Moravanský k zraneniu Lučanského, ku ktorému malo prísť z 8. na 9. decembra 2020 vo väzobnej cele. Čitbaj doplnil, že po následnej operácii v nemocnici policajný exprezident utrpel ľahšie zranenie po páde z invalidného vozíka.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) doplnila, že závery tejto komisie berie veľmi vážne. „Som naozaj presvedčená, že ZVJS si veľmi svedomito plní svoju úlohu, vďaka ktorej my ostatní môžeme pokojne spávať,“ povedala. Doplnila, že záverečná správa bude zverejnená ešte v piatok. „Nemyslím si, že sú tam také skutočnosti, ktoré by mohli zmariť účel trestného konania,“ podotkla. Predseda komisie dodal, že za prijatie správy hlasovalo 14 členov. Proti bol poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) a Denisa Saková (nezaradená). Nehlasoval Marián Saloň (Smer-SD).

Nezávislá kontrolná komisia, ktorá prešetrovala okolnosti úmrtia Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, mala takmer 20 členov. Okrem politikov boli jej súčasťou tiež experti. Policajný exprezident zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra 2020 v Ústave na výkon väzby v Prešove pokúsil o samovraždu.