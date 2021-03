KAUZA FATIMA Kľúčové nahrávky mali byť zničené! Nech ťa Boh ochraňuje, vyhrážal sa Gašpar Slobodníkovi

Bývalá štátna tajomníčka a exsudkyňa Monika Jankovská spadla na samé dno. Kožuch z činčily vymenila za väzenský úbor. Jankovská bola rok vo väzbe, v ktorej držala hladovku a pokúsila sa aj o samovraždu. Keď ju nakoniec prepustili, na slobode nebola ani päť minút. Priamo pred väzenskou nemocnicou, v ktorej bola hospitalizovaná, ju opäť zadržali kukláči. Tentokrát pre obvinenie v kauze, ktorá sa tiahne už 20 rokov. Monika Jankovská sa psychicky zrútila a aktuálne je hospitalizovaná v psychiatrickej nemocnici.

Exsudkyni zlomila krk komunikácia s odsúdeným Marianom Kočnerom. Tú najskôr popierala, no neskôr začala s vyšetrovateľmi spolupracovať. Problém však bola aj kauza Fatima. Ide o trenčiansky bar, s ktorým sa spája meno dnes už mŕtveho mafiánskeho bossa Petra Čongrádyho.

Monika Jankovská Zdroj: Topky/Maarty

Okrem iných v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima stíhajú pre zločin vydierania Moniku Jankovskú. V marci medzi obvinených pribudol policajný exprezident Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško a exriaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert Krajmer.

Jankovská aj Krajmer

Bar získal v dražbe podnikateľ Ondrej Janíček, záujem oň však mal aj Peter Čongrády. Ten ho nakoniec aj získal a Fatimu prepísali z Janíčka na firmu BATA. Šéfkou jej predstavenstva bola v minulosti Mária Krajmerová, manželka väzobne stíhaného Roberta Krajmera. Krajmer bol šéfom protikorupčnej jednotky NAKA. Jeho manželka sa objavila vo firmách s viacerými kontroverznými ľuďmi.

Robert Krajmer Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Podľa výpovedi svedkov mala Monika Jankovská pomáhať Petrovi Čongrádymu, aby získal trenčiansky bar. Ondreja Janíčka dokonca ešte ako sudkyňa poslala do väzenia na 15 mesiacov. Ovplyvňovať mala aj svedecké výpovede, čo priznala aj v komunikácii s Marianom Kočnerom prostredníctvom aplikácie Threema. Čo je však závažnejšie, podľa vyšetrovateľov mali do kauzy zasahovať aj kedysi vysokopostavení policajní funkcionári. Podľa uznesenia o nevzatí do väzby Moniky Jankovskej mal svedkov ovplyvňovať aj Robert Krajmer.

Nahrávky z baru a heslo Mariana

V kauze Fatima sú obvinení aj bývalí topfunkcionári polície. V uznesení trenčianskeho sudcu Okresného súdu Michala Frátrika, ktorý rozhodoval o Jankovskej väzbe, sa píše, že obvinení medzi sebou používali heslo Mariana, aby vedeli, že spolu môžu komunikovať.

Objavila sa však aj zmienka o nahrávkach, ktoré mali vyhotoviť policajti priamo v trenčianskom bare. Podľa vyšetrovateľov mala byť kamera umiestnená priamo v bare Fatima a mali byť na nej zachytené rozhovory medzi poškodenými a páchateľmi. Na zázname z kamery má byť natočený aj Peter Čongrády, ktorý hovorí o tom, ako dal 500-tisíc sudcovi, aby ovplyvnil nejakú trestnú vec.

Jeden z policajtov, ktorý v roku 2013 vyšetroval vydieranie Janíčka vypovedal, že potom ako našiel tieto nahrávky v archíve v Trnave. Neskôr si ho práve kvôli nim predvolal jeho nadriadený, ktorý mu povedal, že nahrávky mali byť dávno zničené, pretože už im ubehla skartovacia lehota. Podľa výpovede policajta mal na jeho nadriadeného tlačiť niekto ešte vyššie postavený. To však nebol jediný pokus o zničenie nahrávok. Vyšetrovateľ sa však nedal a nahrávky nezničil.

Hádka so Slobodníkom

Proti svojim bývalým kolegom svedčí aj bývalý šéf národnej jednotky Finančnej polície Bernard Slobodník. Ten sa práve pre kauzu Fatima rozhádal s Tiborom Gašparom, Petrom Hraškom a Robertom Krajmerom.

Tibor Gašpar Zdroj: TASR

V kauze vtedy zadržali Michala Vidu, ktorý zmenil výpoveď v prospech Moniky Jankovskej. Dnes je obvinený z krivej výpovede. Tibor Gašpar vtedy vynadal Bernardovi Slobodníkovi a povedal mu, že všetko sa môže pokaziť. "Nech ťa Boh chráni, keď teraz ten človek pôjde do väzby alebo ho do väzby budete dávať," povedal Gašpar Slobodníkovi. Krajmer, Gašpar aj Hraško obvinenia v kauze Fatima popierajú.