Tak túto situáciu zrejme nečakal! Matovič má po novom šéfovať Baťovi, s ktorým má katastrofálny vzťah

Na tento paradoxný dôsledok výmeny stoličiek vo vláde poukázal portál Trend. S týmto zrejme nepočítal však ani Radoslav Baťo, ktorý na už Matovičovom ministerstve pôsobí. Konflikt medzi nimi dvoma sa vytvoril hneď po tom, ako Baťo kritizoval spôsob príchodu ruských vakcín Sputnik V. Konflikt sa dokonca sčasti dotýkal aj Baťovej manželky, Zuzany Baťovej, ktoré šéfuje Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Moju manželku si do huby neber, odkázal Matovičovi

Počas vládnej krízy tak prišiel Matovič do vážneho a ostrého konfliktu s Baťom a keď sa expremiér rozhodol kritizovať jeho manželku práve kvôli Sputniku, prišla mu ostrá SMS odpoveď od jej manžela. Expremiér sa s ňou pochválil, ako inak, v statuse.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Prišiel zvrat, ktorý nečakal

Je teda evidentné, že je to medzi týmito dvoma pánmi mimoriadne napäté, no najzarážajúcejšie na tom celom je, že Matovič teraz prichádza ako vicepremiér na stoličku šéfa ministerstva financií. Na rezorte práve Baťo pôsobí ako úradník a tak bude Matovič jeho novým šéfom. Nič nie je isté, no po týchto slovách to bude zrejme Baťo mať na ministerstve pod Matovičovým vedením nahnuté.

Svedčí o tom aj fakt, že sám Baťo po ostrom konflikte dokonca podal na Matoviča trestné oznámenie. Topky sa snažili skontaktovať aj so samotným Baťom, no svoje stanovisko na túto novú situáciu neposkytol.