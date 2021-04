KORONAVÍRUS Pandémia finančne zasiahla aj deti! Vzdelávanie nie je jediný problém, pozor na peniaze

Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 má veľmi negatívne dopady na vzdelávanie detí, a to nielen na jednotlivých predmetoch v škole, ale aj na finančné vzdelávanie v domácnosti. Takmer 24 percent detí totiž prišlo buď úplne o vreckové alebo im ho rodičia počas pandémie znížili. Vyplýva to z prieskumu sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria, a. s. medzi rodičmi detí do 15 rokov.

Ďalších 58 percent rodičov priznalo, že vreckové nedáva deťom bez ohľadu na aktuálnu pandémiu. Vreckové je jedným zo základných spôsobov, ako sa deti učia finančnej gramotnosti a narábaniu s peniazmi. Prieskumy rôznych súkromných aj verejných inštitúcií ukazujú, že Slovensko dlhodobo zaostáva vo finančnej gramotnosti svojho obyvateľstva.

So vzdelávaním v oblasti financií a finančnej gramotnosti je dobré začínať už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze. Pre každú vekovú skupinu je potrebné informácie prispôsobiť tak, aby ich dieťa dokázalo pochopiť. To platí aj po príchode pandémie a jej priameho dopadu na vreckové dieťaťa.

„Je dôležité s deťmi o celej rodinnej situácii diskutovať, komunikovať zmeny, ktoré sa v dôsledku pandémie dotkli ich rodiny. Pocit istoty a bezpečia u detí môže napĺňať práve rodič citlivou vzájomnou komunikáciou, zdieľaním vlastných obáv, ale aj nastoľovaním pozitívnych perspektív,“ hovorí psychologička PhDr. Eva Smiková , PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Dodáva, že deti v školskom veku sú schopné chápať aj to, že za určitých okolností nebudú dostávať vreckové. Pravidlá dostávania vreckového by mali byť jasné a jednoznačné a ak dôjde k nejakej zmene pravidiel, tak by mali byť jasne vysvetlené.

Môžu si vytvoriť rezervu

Najčastejším dôvodom, prečo rodičia pristupujú alebo by pristúpili v tomto období k obmedzeniu vreckového pre deti je, že deti nepotrebujú počas pandémie peniaze. Odpovedalo tak až 44 percent rodičov. „Pre finančné vzdelanie detí je lepšie, ak dostávajú vreckové aj v čase pandémie, keď sú zatvorené obchody a nemajú ho kde minúť. Práve v tom čase sa dokážu deti naučiť, že peniaze nemusia hneď minúť, ale môžu si vytvoriť úspory a finančnú rezervu,“ povedal Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria. Ďalšími dôvodmi sú, že sa rodičom znížil príjem (17,6 percenta) alebo úplne stratili prácu (11,2 percenta). V týchto prípadoch je dôležité situáciu deťom vysvetliť a zároveň ich uistiť, že sa na rodičov môžu vždy spoľahnúť.

Dobrou správou je, že negatívne dopady pandémie sa omnoho menej prejavili na tom, ako rodičia deťom sporia na budúcnosť. Len 11,9 percenta rodičov sporí deťom počas pandémie menej ako predtým. Ďalších 68,5 percenta rodičov deklarovalo, že deťom sporí pravidelne bez ohľadu na pandémiu, čo je spolu vyše 80 percent rodičov. To ukazuje, že rodičia uprednostňujú sporenie a vytváranie finančného kapitálu pre deti pred bežnou spotrebou formou vreckového. „Práve v situácii, keď musia deťom znížiť vreckové kvôli pandémii im môžu vysvetliť dôležitosť uskromnenia sa počas zlého obdobia a súčasne dlhodobého budovania kapitálu na životne dôležité ciele, ako je pre deti napríklad vzdelanie na vysokej škole alebo štart do života,“ hovorí analytik Kahanec.

Psychologička Smiková dodáva, že deti by sa mali v závislosti od veku zúčastňovať na chode domácnosti, kde je súčasťou aj jej finančné zabezpečenie, rozpočet, sporenie, mimoriadne výdavky a pod.

Ako deti učiť narábaniu s peniazmi