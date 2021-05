Najväčšími rukojemníkmi pandemických opatrení boli deti, tvrdí Tomanová

BRATISLAVA - Najväčšími rukojemníkmi pandemických opatrení boli deti, pri opatreniach sa neanalyzovali vplyvy na ich práva. Skonštatovala to komisárka pre deti Viera Tomanová, ktorá prišla v piatok predstaviť do pléna Národnej rady (NR) SR Správu o činnosti komisára pre deti za rok 2020.

Činnosť komisárky sa zamerala najmä na monitorovanie práv detí dotknutých pandémiou, v tejto súvislosti dostali aj najviac podnetov. Tomanová podľa svojich slov odporúčala ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS), aby sa prerušenie vyučovania nerealizovalo celoplošne, ale len regionálne a na nevyhnutný čas. Odporučila tiež zvážiť opakovanie školského roka 2019/2020.

Tomanová vo svojom vystúpení apelovala na návrat detí do školského prostredia. Odborníci podľa nej hovoria, že plnenie školských povinností doma oberá deti o možnosť socializovať sa a byť s rovesníkmi. "Deti sú denne konfrontované so situáciou doma, sú často svedkami hádok, na mnohé z nich prechádza tlak rodičov zo strachu o stratu zamestnania," skonštatovala. Hovorila tiež o náraste porúch, depresií, kyberšikany i domáceho násilia.

Zatvorenie škôl bol podľa nej jeden z najväčších problémov. "Slovensko je na špici z hľadiska doby zatvorenia školy," vyhlásila s tým, že školy boli zatvorené 37 týždňov. Podľa odhadov Svetovej banky aj OECD má zatvorenie škôl dôsledky aj na budúce príjmy detí.

Zdroj: SITA/Marko Erd

Tomanová tiež upozornila na problém s dištančným vzdelávaním a problémy s prírastkom vedomostí. U detí zo sociálne slabších pomerov zaznamenali regres. Dlhodobé prerušenie školského vyučovania neobstojí podľa nej v teste proporcionality. Dištančné vzdelávanie komplikovali problémy s pripojením na internet, ako aj technické problémy v sociálne slabších rodinách. Upozornila tiež na nedostatočnú metodickú pripravenosť učiteľov na dištančné vzdelávanie.

Najčastejšie problémy vyplývajúce z pandemických opatrení, ktoré spomína správa komisárky, sa týkali prerušenia prezenčného vyučovania v základných a stredných školách, dištančného vzdelávania i testovania. V správe rieši aj problémy dodržiavania práv detí žijúcich v prihraničných oblastiach v zahraničí, problémy spojené so stretávaním sa rodičov detí, ktorí nežijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti počas pandémie, ako aj problém prekrytia horných dýchacích ciest žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Okrem záležitostí súvisiacich s pandémiou sa Tomanová v minulom roku venovala aj problémom spojeným so šikanou a porušovaniu práv žiakov v dôsledku štrajku učiteľov. Riešila tiež podnety vo veciach osobnej starostlivosti o dieťa, ako aj problémy spojené so zabezpečením práva na zdravie detí s duševnými poruchami. Komisárka monitorovala aj dodržiavanie práv detí so zdravotným postihnutím, práv detí v centrách pre deti a rodiny či v reedukačných centrách.