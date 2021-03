AKTUÁLNE Prvá veľká vládna KRÍZA sa skončila: Prezidentka prijala budúceho premiéra Eduarda Hegera

BRATISLAVA - Po takmer mesiaci hádok, ultimát, podmienok a demisii tu budeme mať vládu pod novým premiérom. Zatiaľ to nie je oficiálne, no lídri všetkých štyroch koaličných strán vrátane Richarda Sulíka a Igora Matoviča sa, zdá sa, zhodli. Novým premiérom sa stane Eduard Heger a Igor Matovič bude ministrom financií. Sulík súhlasil a rád by sa vrátil na miesto šéfa rezortu hospodárstva.

Snáď bude táto dohoda finálna a koalícia bude fungovať ďalej. Dohodu prijali aj lídri zvyšných dvoch koaličných strán. Podľa Sulíka je čas zložiť zbrane a Matovič spravil veľký ústretový krok. Podporu Hegerovi vyjadrili šéfka Za ľudí Veronika Remišová, líder hnutia Sme rodina Boris Kollár i šéf liberálov Sulík. Remišová dúfa, že nová vláda bude vymenovaná v stredu.

Aktualizované 17:07 Čaputová zajtra poverí Hegera zostavením novej vlády. Heger jej zároveň predstaví mená nových ministrov. "Dohodli sme sa, že zajtra prídem aj so súčasným premiérom, aby sme vykonali akt demisie a poverenia," uviedol Heger. "Prinesiem aj zoznam mien novej vlády, ktorý by som jej zajtra predstavil," uviedol s tým, že prvý, kto sa mená oficiálne dozvie bude Čaputová.

Aktualizované 16:27 Prezidentka Čaputová prijala ministra financií Eduarda Hegera.

Aktualizované 13:27 Aj keď sme boli včera svedkami veľkých odpustení a zmierení, či už na strane premiéra Igora Matoviča alebo predsedu SaS Richarda Sulíka, kríza zrejme aj tak celkom nekončí. List poslancov OĽaNO, ktorý koloval médiami pred týždňom má dohru a potvrdzuje sa, že s krokom Matoviča vymeniť sa s ministrom Eduardom Hegerom nesúhlasí časť vládnych poslancov.

Matovič upustil od požiadaviek, premiérom bude Heger

Premiér Igor Matovič sa má na poste vymeniť s ministrom financií Eduardom Hegerom. Pre vyriešenie koaličnej krízy ustupuje aj od požiadaviek voči partnerom. Boris Kollár, Veronika Remišová aj Richard Sulík s touto ponukou sáhlasia. Heger sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dnes popoludní.

"Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež," povedal Matovič s tým, že nebudú trvať ani na jednej z podmienok voči partnerom. Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla. "Nevadí, to je za nami," dodal. "Túto výzvu prijímam a dôveru si nesmierne vážim," reagoval Heger.

SaS priala ponuku a je pripravená vrátiť sa do vlády

Strana SaS prijíma ponuku Hegera a je pripravená vrátiť sa do vlády. Zároveň strana ocenila krok premiéra Igora Matoviča. "Ak je to tak, ako Igor Matovič povedal, chceme oceniť jeho ústretový krok, dá sa povedať priam štátnické gesto. S týmto budeme súhlasiť. Nastal čas zložiť zbrane, je na čase vrátiť sa k robote," reagoval Sulík.

Predseda SaS vyhlásil, sa nebude vracať do minulosti. "Oznamujem ústretovosť strany SaS, návrh Igora Matoviča akceptujeme a tiež do určitej miery ustupujeme z našich požiadaviek,“ doplnil s tým, že SaS je pripravená vrátiť sa ku koaličnej zmluve. "Nemáme dôvod otvárať koaličnú zmluvu a ani programové vyhlásenie vlády," dodal.

Sulík spresnil, že by sa mal vrátiť na pozíciu ministra hospodárstva, Ivan Korčok na pozíciu šéfa diplomacie a Branislav Gröhling na stoličku ministra školstva. Zároveň predpokladá, že sa Matovič cíti na pozíciu ministra financií kvalifikovaný. Zdôraznil, že sa do personálnej politiky OĽaNO nechce miešať. "Sme pripravení podpisom vyjadriť podporu budúcemu premiérovi Eduardovi Hegerovi," podotkla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Dodala, že strana je pripravená budúcej vláde vyjadriť v hlasovaní dôveru.

Strana Za ľudí prijala Hegera ako nového premiéra

Predsedníctvo strany Za ľudí prijalo Hegera ako nového designovaného premiéra a vyjadrilo mu podporu. Remišová dodala, že dôveru mu vyslovil aj poslanecký klub strany. Zároveň potvrdila, že hnutie OĽaNO už má aj nomináciu na post ministra zdravotníctva. Meno povedať nechcela, označila to však za dobrú nomináciu.

"Veríme, že vládna koalícia sa začne s novou energiou a s novou dynamikou venovať problémom ľudí. Čakajú nás nové výzvy," povedala Remišová. Hegera označila za človeka ochotného hľadať konsenzus, čo považuje za dôležitú úlohu predsedu vlády. Zároveň sa mali s Hegerom dohodnúť, že bude v pravidelnom kontakte aj s ich poslaneckým klubom. Šéfka Za ľudí by bola najradšej, keby nová vláda mohla riadne fungovať už v stredu. Poukázala na potrebu schváliť predĺženie núdzového stavu či opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zdôraznil, že stanovisko poslaneckého klubu Za ľudí bolo jednotné. Potvrdila to aj Remišová. Na otázku, či sa do strany vrátia odídení poslanci, odpovedala, že dvere sú otvorené. Mária Kolíková by sa mala vrátiť na post ministerky spravodlivosti. Ochotu sama potvrdila.

Matovič zachránil Slovensko pred predčasnými voľbami

Podporu Matovičovi vyjadrili a sociálnej sieti aj jeho kolegovia. "Ak sa dá veriť ultimátam koaličných partnerov, tak Igor Matovič zachránil Slovensko od predčasných volieb. To bola najčastejšia prosba ľudí, ktorá sa mi dostala počas tejto krízy. “Len aby sa nevrátili smeráci, nedovoľte, aby to padlo” - som počúval každý deň. Až každodenná prax nakoniec preverí, či to takto bude fungovať. Ostáva dúfať, že áno," napísal Grendel.

Minister obrany Jaroslav Naď ocenil krok Igora Matoviča, váži si aj konštruktívny dialóg partnerov. Je presvedčený, že aj s Hegerom na čele vlády môžu ďalej pokračovať na vízii lepšieho Slovenska. Gesto Matoviča podľa Naďa hovorí, že OĽaNO je pripravené naďalej bojovať so zreteľom na voličov.

Dodal, že hoci koaličná kríza vyvolala v spoločnosti istú mieru pochybností, s dôverou ľudí sa nezahrávajú. Aj po personálnej zmene podľa jeho slov ostane cieľom budovať spravodlivú krajinu, umožniť jej občanom dôstojne žiť a pracovať, byť hrdým a dobre fungujúcim štátom bez korupčných káuz.