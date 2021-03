O päť minút 12: Rozklad vlády zachránil Matovičov krok, odchodom z postu premiéra udržal štvorkoalíciu

BRATISLAVA - Ultimáta prichádzali zľava aj sprava. Predseda Sme rodina Boris Kollár dával na dohodu čas len do stredy, potom by sa priklonil k predčasným voľbám. Vicepremiérka Veronika Remišová chcela dodržať sľub a podať v pondelok demisiu, ak nepríde k žiadanému posunu v niekoľkotýždňových rokovaniach. Premiér Igor Matovič sa otvorene pohrával s myšlienkou trojkoalície bez strany SaS, ale v nedeľu podvečer na tlačovej konferencii predstavil riešenie, ktoré akceptovali všetci koaliční partneri. Napätie vo vláde tak aspoň na nejaký čas opadlo.

Premiér Igor Matovič v sobotu na sociálnej sieti uviedol, že OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí stoja pred úlohou dohodnúť sa na trojkoalícii. Argumentoval neochotou SaS splniť podmienky na vyriešenie situácie a kladením dodatočných požiadaviek, najprv jeho demisiu, neskôr aj odchod z vlády. SaS reagovala tým, že odchod premiéra z funkcie by mal automaticky znamenať aj odchod z vlády. Kritizovala, že ich požiadavka je pre Matoviča dôvodom na vymýšľanie nových funkcií. Strana podotkla, že premiérovi nejde o kompromis, ale o pomstu.

Zdroj: FB/Igor Matovič

Po tejto výmene názorov SaS nezmenila plány nezúčastniť sa na sobotných večerných rokovaniach. Nakoniec na ne predsa len prišla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v roli pozorovateľky. Pri príchode na Úrad vlády poskytla rozhovor, v ktorom uviedla, že podľa jej názoru Igor Matovič vôbec neplánuje podať demisiu. Čo presne sa na spomínaných rokovaniach odohralo, nechceli na druhý deň účastníci prezradiť.

Boris Kollár v nedeľu predpoludním v diskusnej televíznej relácii uviedol: "Nebudem predbiehať. Viem veci, ktoré ešte nemôžem zverejniť. Ale možno budete prekvapení, že tieto veci sa pohnú už tento týždeň." Za Sme rodina dal ultimátum na vyriešenie do stredy, zopakoval, že v opačnom prípade treba ľuďom čestne povedať, že sa dohoda nepodarila.

Veronika Remišová hrozila demisiou, ak sa riešenie krízy neposunie smerom k štvorkoalícii. "Podpisujem možno posledné dokumenty v úrade, v tomto prípade odpovede občanom a starostom. Za svojím slovom si stojím. Ak nedôjde k posunu v rokovaniach smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra, v pondelok oznámim svoju demisiu. Vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať," napísala Remišová. Ďalšie kolo rokovaní malo pokračovať v nedeľu opäť vo večerných hodinách a zdá sa, že zainteresovaní konečne dospeli k záveru.

Zdroj: FB/Veronika Remišová

Matovič navrhol výmenu s Eduardom Hegerom

Na tlačovej konferencii, ktorej sa zúčastnil Boris Kollár aj Veronika Remišová, premiér Igor Matovič uviedol, že sa na poste vymení s ministrom financií Eduardom Hegerom. Oznámil to s tým, že pre vyriešenie koaličnej krízy ustupuje aj od požiadaviek voči partnerom. Heger už má podporu OĽANO i Sme rodina. S tým ide aj na predsedníctvo strany Za ľudí a chce sa stretnúť aj so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

"Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež," povedal Matovič a doplnil, že nebudú trvať ani na jednej z podmienok voči partnerom. Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla. "Nevadí, to je za nami," dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

SaS prijala Hegerovu ponuku a vráti sa do vlády

„Oceňujem ústretovosť strany SaS, návrh Igora Matoviča akceptujeme a tiež do určitej miery ustupujeme z našich požiadaviek,“ reagoval predseda Richard Sulík s tým, že SaS je pripravená vrátiť sa ku koaličnej zmluve. „Nemáme dôvod otvárať koaličnú zmluvu a ani programové vyhlásenie vlády,“ dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

Sulík spresnil, že by sa mal vrátiť na pozíciu ministra hospodárstva, Ivan Korčok na pozíciu šéfa rezortu zahraničia a Branislav Gröhling na stoličku ministra školstva. Zároveň predpokladá, že sa Matovič cíti na pozíciu ministra financií kvalifikovaný. Zdôraznil, že sa do personálnej politiky OĽANO nechce miešať.

„Sme pripravení podpisom vyjadriť podporu budúcemu premiérovi Eduardovi Hegerovi,“ podotkla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Dodala, že strana je pripravená budúcej vláde vyjadriť v hlasovaní dôveru.

Kollár uvítal Matovičov krok, Heger má podporu Sme rodina

"Vítam tento krok premiéra Igora Matoviča, ktorým sa ukončí táto kríza v koalícii, ktorou sme nechtiac traumatizovali celé Slovensko. Pevne verím, že sa zomkneme a budeme to ťahať spolu ďalej," reagoval na Matovičov ústupok Boris Kollár. Zároveň deklaroval plnú podporu Hegerovi na poste premiéra aj zo strany 17 poslancov parlamentu za klub Sme rodina.

Kollár verí, že vládna kríza sa týmto ukončí a partneri budú ďalej spolupracovať. Ak by sa situácia s personálnymi požiadavkami a krízou opakovala, Sme rodina sa na tom nebude zúčastňovať a odíde z koalície.

Zdroj: Topky/Maarty

Za ľudí prijalo Hegera ako nového premiéra

Predsedníctvo strany Za ľudí prijalo Eduarda Hegera ako nového designovaného premiéra a vyjadrilo mu v nedeľu večer po rokovaní podporu. Veronika Remišová dodala, že dôveru mu vyslovil aj poslanecký klub strany. Remišová zároveň potvrdila, že hnutie OĽaNO už má aj nomináciu na post ministra zdravotníctva. Meno povedať nechcela, označila to však za dobrú nomináciu.

"Veríme, že vládna koalícia sa začne s novou energiou a s novou dynamikou venovať problémom ľudí. Čakajú nás nové výzvy," povedala Remišová. Hegera označila za človeka ochotného hľadať konsenzus, čo považuje za dôležitú úlohu predsedu vlády. Zároveň sa mali s Hegerom dohodnúť, že bude v pravidelnom kontakte aj s ich poslaneckým klubom.

Zdroj: Topky/Maarty

Podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga zdôraznil, že stanovisko poslaneckého klubu Za ľudí bolo jednotné. Potvrdila to aj Remišová. Na otázku, či sa do strany vrátia odídení poslanci, odpovedala, že dvere sú otvorené. Mária Kolíková by sa mala vrátiť na post ministerky spravodlivosti. Ochotu sama potvrdila.

Hlas-SD hovorí o nechutnom divadle

"Po mesiaci vzájomných hádok a urážok prišli koaličné strany so smiešnou rošádou, pri ktorej si len vymenia miesta vo vláde Igor Matovič a Eduard Heger. Usvedčený daňový podvodník sa teda stane ministrom financií a všetci ostatní, ktorí v uplynulých dňoch podávali demisie, sa pokojne vrátia do vlády," skonštatoval Hlas-SD. Dodal, že ide o absolútnu frašku, výsmech občanom a pohŕdanie tisíckami ľudí, ktorí počas mesiaca vládnej krízy prišli o prácu či dokonca o život.

Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Jedinou odpoveďou na súčasnú situáciu je podľa strany podpis petície za vypísanie referenda o predčasných voľbách.

Matovič priznal, že to bolo ťažké rozhodnutie

S reakciami opozičných, koaličných a mimoparlamentných politikov sa po oznámení o výmene na poste premiéra doslova roztrhlo vrece. Status si neodpustil ani samotný Igor Matovič, v ktorom "prezradil tajomstvo", že to bolo pre neho veľmi ťažké. "Vždy som sa riadil starozákonným pravidlom oko za oko, zub za zub. Dnes som nastavil druhé líce..."

Zdroj: FB/Igor Matovič

Vydržia spolu Sulík s Matovičom vo vláde?

Šéf SaS Richard Sulík uviedol, že si dal do budúcnosti záväzok napraviť niektoré vzťahy. Aj keď si s Igorom Matovičom vymenili za ostatné týždne nemálo tvrdých slov a zdalo sa, že to medzi nimi pri každom stretnutí iskrí, vyzerá to zatiaľ na spoločnú snahu zakopať "vojnovú sekeru".

Nastupujúci premiér Eduard Heger na sociálnej sieti napísal, že Igor Matovič urobil veľké štátnické gesto. Dodal, že sa od neho veľa v politike naučil a teší sa na ďalšiu spoluprácu pre Slovensko. Heger avizoval, že po získaní podpory partnerov chce v pondelok požiadať o stretnutie prezidentku Zuzanu Čaputovú.