Po páde vlády riadi štát dosluhujúci kabinet, až do menovania novej exekutívy

BRATISLAVA - Po páde vlády riadi štát naďalej tento istý kabinet, a to až do menovania novej garnitúry. Vyplýva to z Ústavy SR, ktorá rieši viacero spôsobov pádu vlády. Jedným je demisia premiéra, po ktorej končí celá vláda, ďalším napríklad vyslovenie nedôvery vláde Národnou radou (NR) SR.

Premiér s vládou dávajú demisiu po voľbách, keď nastupuje nová garnitúra. Takto sa kabinety vymenia. Môže ju však dať aj skôr, napríklad pre rôzne kauzy či vyriešenie vládnej krízy. Otázka premiérovej demisie je na stole aj pri súčasnej kríze koalície OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.

Ak by teda pre aktuálnu koaličnú krízu odstúpil premiér Igor Matovič (OĽANO), do menovania novej vlády by jeho kabinet dovládol v demisii. Ústava jasne hovorí, že ak prezident prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej. Definuje aj situáciu po tom, ako Národná rada SR vysloví vláde nedôveru.

"Ak Národná rada SR vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident SR vládu odvolá," píše sa v ústave. Ak sa to stane, hlava štátu poverí kabinet vykonávaním jeho pôsobnosti až do vymenovania novej exekutívy. Vláda má však vtedy podľa ústavy oklieštené právomoci. Pri niektorých úkonoch potrebuje súhlas prezidenta SR. Napríklad pri vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady SR. Vláda by v tomto prípade v podstate dovládla pod dohľadom hlavy štátu.

K hlasovaniu o dôvere vláde alebo premiérovi v NR SR môže dôjsť vtedy, ak o to požiada aspoň pätina poslancov. O vyslovenie dôvery môže kedykoľvek požiadať aj vláda, samotný premiér. Ústava definuje, že kabinet a jeho členovia sa za výkon svojej funkcie zodpovedajú práve parlamentu, ktorý môže vláde kedykoľvek vysloviť nedôveru. Na to, aby kabinet mal dôveru, musí ho podporiť minimálne 76 poslancov zo 150-členného zákonodarného zboru. Ak premiérovi vysloví nedôveru NR SR, prezident ho odvolá. "Odvolanie predsedu vlády má za následok odstúpenie vlády," približuje ústava.

Štandardne vláda odstupuje po skončení svojho volebného obdobia po voľbách, keď nastupuje nový kabinet. Do jeho nástupu riadi štát dosluhujúca vláda. Ústava doslova hovorí: "vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR, vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády".