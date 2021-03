Danko vyzval prezidentku: So svojou víziou by mala predstúpiť pred parlament

BRATISLAVA – Prezidentka Zuzana Čaputová by sa nemala obmedziť iba na prijímanie demisií ministrov a poskytovanie stanovísk z Prezidentského paláca, ale mala by so svojou víziou riešenia vládnej krízy predstúpiť v parlamente. V diskusii to povedal predseda mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

„Mala by vystúpiť v pléne Národnej rady a jasne ukázať spoločnosti cesty, ako by sa mala vyvíjať. Samozrejme, aj ona musí rešpektovať výsledky parlamentných volieb,“ skonštatoval Danko. Osobne očakáva, že premiér Igor Matovič (OĽANO) demisiu nepodá a pôjde v rokovaniach až na hranu. Pokračoval, že predseda vlády možno napokon nazbiera v parlamente tesnú väčšinu, na druhej strane sa však situácia môže pomerne rýchlo otočiť aj iným smerom. „Možno je treba rozmýšľať aj o možnosti úradníckej vlády, kde by bola prezidentka veľmi silným hráčom."

Danko pripomenul, že zažil v minulom volebnom období dve vládne krízy, ktoré vyústili do výmeny ministra a k pádu vlády a kreovaniu novej. „Základný rozdiel je v tom, že to neboli vojny lídrov, kde jeden povie druhému, že je idiot a vláda odchádza na etapy,“ uviedol. Tvrdí, že súčasné dianie je šialené a nebezpečné pre Slovensko. Poukazuje na to, že epidémia nového koronavírusu je aj v Rakúsku, ale ľudia tam majú vyššiu dôveru k spôsobu, ako s ňou štát bojuje.

Za pozitívny krok zo strany premiéra označil rozhodnutie podpísať kontrakt na dovoz vakcín Sputnik V. „Ale keď už nabral odvahu Sputnik doviezť, mal zabezpečiť aj očkovanie touto látkou,“ poznamenal. Dodal, že svoje kontakty v Ruskej federácii využil na podporu získania vakcín pre Slovensko aj on osobne. Celkovú štátnu stratégiu v boji s novým koronavírusom označil za chaotickú.

Za východisko z krízy považuje predčasné voľby a za cestu k nim referendum, ktoré začala podľa jeho slov v roku 2020 ako prvá presadzovať SNS. Odovzdanie podpisov prezidentke očakáva koncom apríla alebo začiatkom mája.