Matovičovo zotrvanie na poste premiéra nie je v žiadnom scenári, tvrdí Šeliga

BRATISLAVA - V žiadnom scenári riešenia krízy nie je to, že by Igor Matovič (OĽANO) pokračoval ako premiér. SaS by mala podať pomocnú ruku rokovaniam, no ústupky by mal spraviť aj premiér. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to skonštatoval podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí).

Stále je podľa neho nádej, že by mohla pokračovať štvorkoalícia. Na stole je aj možnosť, že by sa všetci lídri koaličných strán stiahli z vlády. Opozícia pokračuje v zbere podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický avizoval, že už majú okolo 370.000 podpisov.

Šeliga nevidí realististicky, že by mala trojkoalícia stabilitu na normálne vládnutie. "Ak SaS alebo OĽANO definitívne odmietnu štvorkoalíciu, tak sa k tomu postavíme. Veľmi rýchlo zaujmeme stanovisko. U nás v klube sme sa o tom rozprávali, myslím, že tá odpoveď bude jasná," uviedol. Verí však, že sa partneri dohodnú.

V rokovaniach pokračujú podľa jeho slov aj v sobotu. Hovorí o slovičkárení v súvislosti s vyjadreniami SaS a OĽANO. Na dohodu podľa jeho slov treba všetkých štyroch. Poznamenal, že ak sa to nepodarí, bude potrebné v istom momente povedať, že to nejde. Na otázku, či teda je reálne, že by sa kríza vyriešila odchodom predsedov strán z vlády, reagoval tým, že je to na stole. "Možno, keby pán Sulík ostal na rokovaní včera dlhšie ako 15 minút, možno by sa to dohodlo," podotkol.

Kamenický poukázal na vysokú nedôveru vlády v prieskumoch verejnej mienky. "Celé toto divadlo považujeme za jednu veľkú frašku," povedal na margo koaličnej krízy. Hovorí o nefunkčnej vláde parlamente a chaose. "Ľudí zaujíma, či budú mať zajtra z čoho žiť, či budú mať prácu, či budú mať z čoho zaplatiť splátky úverov," podotkol.

Myslí si, že koalícia sa bude snažiť zostať pri moci. Nepredpokladá, že by Richard Sulík (SaS) povalil ďalšiu vládu, lebo by to znamenalo jeho koniec. Naďalej preto zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Aktuálne ich majú už okolo 370.000, dosiahnuť ich však chcú pol milióna. Za jediné riešenie naďalej považuje predčasné voľby.