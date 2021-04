Andrej Danko opäť zabáva Slovensko: Čo má spoločné s Britney Spears?

Andrej Danko už nie je v žiadnej politickej funkcii a jeho strana sa dokonca nedostala ani do parlamentu a tak by sa zdalo, že upadne do zabudnutia.

Nie je tomu však tak. Satirická facebooková stránka Zomri zverejnila neuveriteľne vtipnú koláž s nadpisom "Aká krajina taká Britney Spears".

Koláž v jednej časti zachytáva americkú speváčku Britney Spears v nie práve najšťastnejšom období, ako si holí hlavu. Na druhej časti si Andrej Dansko s typickým úsmevom a pohľadom takisto strihá vlasy strojčekom.

K tomu fakt nie je čo dodať, len "Aká krajina, taká Britney Spears".