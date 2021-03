Predpoveď POČASIA: Čakajú nás krásne dni a 22 stupňov, ale... v tento deň príde poriadny šok!

BRATISLAVA - Máte v pláne odložiť bundy, čiapky a šály do skrine a konečne si užívať jarné počasie? Začiatok týždňa bude na to ako stvorený. Teploty vystúpia tak vysoko, že by bola škoda neodhaliť svoju pokožku a nenazbierať na slnku vitamín D. Pred víkendom však zaúraduje studený front, s ktorým príde aj zmena počasia a veru hrejivejšie oblečenie sa cez víkend určite zíde. Na niektorých miestach SHMÚ hlási aj sneženie.

V pondelok prejde cez Poľsko ďalej na juhovýchod teplý front, ktorý ovplyvní počasie aj u nás. Bude oblačno až zamračené. Ojedinele sa popoludní v severnej polovici Slovenska vyskytne dážď, od cca 1500 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13, na západe a miestami v Banskobystrickom kraji na 13 až 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 0 stupňov, popoludní od západu očakávajte ďalšie otepľovanie. Fúkať má slabý, v západnej polovici Slovenska a v podtatranskej oblasti prevažne západný vietor rýchlosťou 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h).

Aj v utorok bude počasie u nás ovplyvňovať postup teplého frontu na východ. SHMÚ predpovedá oblačno až zamračené, lokálne zmenšená oblačnosť, a to najmä na západe. Ojedinele sa na severe a na východe na mnohých miestach môže objaviť slabý dážď. Na hrebeňoch Tatier treba rátať so snežením. V západnej polovici Slovenska bude teplo. Najnižšia nočná teplota klesne na 7 až 2 stupne, na juhozápade bude aj teplejšie. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 14 až 21, na Orave, Liptove a východe na 7 až 14 stupňov. Vietor len slabý, cez deň v západnej polovici miestami severný do 5 m/s (20 km/h).

Zdroj: Getty Images

Podľa meteorológov bude v stredu, v posledný marcový deň veľmi teplo. Obloha polojasná až oblačná, na západe aj zmenšená oblačnosť, ojedinele slabo zaprší, a to najmä na východe. Najnižšia nočná teplota zostúpi na 7 až 2, najvyššia denná teplota dosiahne 15 až 20, na juhozápade do 22 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní prevažne južný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Na veľkonočný Zelený štvrtok od západu vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň sa objavia ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Stále má byť veľmi teplo. Ortuť teplomera klesne v noci najmenej na 8 až 2 stupne, cez deň bude ukazovať najviac 16 až 22 stupňov.

Veľký piatok so sebou prinesie teplotne výrazný studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad severovýchodnou Európou. Bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, dážď, ojedinele búrky. Vo vyšších polohách sneženie. V priebehu dňa dôjde k ochladzovaniu. Najnižšia nočná teplota zostúpi na 9 až 3, najvyššia denná vystúpi na 12 až 17, v severnej polovici na 6 až 11 stupňov.

Zdroj: Getty Images

Biela sobota môže byť vskutku biela. Má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu pridružiť snehové prehánky, v nižších polohách aj dažďové. Oproti predchádzajúcim dňom bude chladno. Teplota v noci si to zamieri pod bod mrazu, k 2 až -4 stupňom. Najvyššia denná teplota to dotiahne len na 7 až 12, na severe miestami na okolo 5 stupňov. Dobrou správou je, že po studenom víkende by mala teplota začiatkom ďalšieho týždňa opäť stúpať.