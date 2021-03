VLÁDNA KRÍZA Agónia, demisie, ultimáta: Čaká nás kľúčový víkend! Koalícia sa stále nedohodla, SCENÁROV je niekoľko

Ultimátum Richarda Sulíka vypršalo v stredu, vo štvrtok odišli aj zvyšní dvaja ministri za SaS a vládny kabinet má momentálne o šesť ministrov menej. Ešte pred Sulíkovým vyhlásením poslalo OĽaNO stanovisko, v ktorom uviedlo, že šéf liberálov sa rozhodol „povaliť ďalšiu demokratickú vládu“. Sulík s tým nesúhlasí, aj keby jeho strana definitívne odišla, koalícia by mala stále 80 hlasov. SaS aj najmenšia vládna strana trojkoalíciu odmietajú. V pondelok vyprší ultimátum Veroniky Remišovej. Trojkoalícia alebo predčasné voľby sú reálnejšie, než kedykoľvek predtým.

VIDEO SaS pozastavilo účasť v koalícii

Ďalšie ultimátum vyprší v pondelok

Šéfka Za ľudí po demisii Márie Kolíkovej povedala, že momentálne je na ťahu premiér a štvorkoalícia stojí a padá na Sulíkovi a Matovičovi. Hanbí sa za to, že kríza trvá tak dlho. Potom, ako šéf parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár prerušil schôdzu NR SR, Remišová uviedla, že kríza sa musí vyriešiť do pondelka, schôdza bude totiž pokračovať v utorok. Svojím vyhlásením prekvapil minulý týždeň aj Kollár.

VIDEO Remišová sa hanbí, že to trvá tak dlho

Ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa, z koalície odíde. „Tak predstúpim pred ľudí a poviem, že sa nebudem tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam preč,“ uviedol. Počet scenárov sa zužuje, chaos v nich majú nielen ľudia, ale zdá sa, že aj samotné strany. Napriek tomu padli prvé odvážne tvrdenia, že nová vláda by mohla byť už budúci týždeň. Minister financií (a ďalších dvoch rezortov) Heger dúfa, že koncom víkendu dôjde koalícia konečne do cieľovej rovinky.

Štvorkoalícia bez Igora Matoviča

Momentálne je práve toto zrejme najpravdepodobnejší scenár. Na odchod premiéra tlačia od začiatku krízy strany Za ľudí a SaS. Matovič však dodnes neodstúpil a krízu okrem jedného vyhlásenia po dlhšej odmlke a jedného statusu nekomentuje. Pokiaľ by z postu premiéra odstúpil, došlo by k toľkokrát spomínanej rekonštrukcii a vláda by mohla fungovať ďalej bez neho a zrejme aj bez Richarda Sulíka.

Problém 1: Sulíkovo tretie ministerstvo

V tejto verzii sú však problematické dve veci. Ministerstvo navyše pre SaS a Matovičov nový post. Po takmer dvoch týždňoch predstúpil Matovič pred ľudí a tlmočil stanovisko za seba i za svoje hnutie. Mal niekoľko požiadaviek, jednou z nich bolo aj to, že liberáli mali vrátiť ministerstvo. To podľa pôvodného rozdelenia patrilo hnutiu OĽaNO. Sulík to však odmietal, keďže to bolo súčasťou koaličnej dohody. Svoje rozhodnutie prehodnotil po demisiách Branislava Gröhlinga a Ivana Korčoka. Je ochotný sa ministerstva hospodárstva vzdať v prospech OĽaNO, pokiaľ Matovič odíde z vlády.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Problém 2: Matovičov nový post

Tu sa dostávame k ďalšiemu problému a ďalšiemu možnému scenáru. Šéf rezortu životného prostredia Ján Budaj totiž potvrdil, že Matovič má záujem o prípadný novovytvorený post vicepremiéra pre boj s korupciou. A tak by mohla vzniknúť rekonštruovaná štvorkoalícia bez Matoviča ako premiéra. Matovič by sa hypoteticky presunul na tento nový post. Sulík však presun premiéra do takejto funkcie odmieta. „Považujem to za čistý papalášizmus, ak zriadime s nemalými nákladmi úplne novú funkciu len preto, lebo niekoho potrebujeme upratať,“ reagoval Sulík s tým, že Slovensko potrebuje riešiť iné veci a nie teplé miesto pre Igora Matoviča.

Napriek tomu ponúkol Sulík ďalšie možné riešenie, resp. ústupok zo strany SaS – Matovič by mohol ostať na jednej z pozícií vo vláde, ktorá dnes patrí OĽaNO. V prípade, ak súčasný premiér v kabinete zotrvá, chce v ňom byť aj Sulík. „Keď sa niekto rozhodne odísť z postu predsedu vlády, tak sa patrí z vlády odísť, ako to spravil Robert Fico. On chápal tieto súvislosti, Igor Matovič to očividne nechápe,“ poznamenal Sulík.

Problém 3: OĽaNO a Matovič začali meniť rétoriku

S požiadavkou na výmenu premiéra prišla strana Za ľudí. Svoje vyjadrenia neskôr Remišová zmiernila a znova pritvrdila, nie je tak jasné, ako sa nakoniec najmenšia strana rozhodne a ako sa dohodnú s ostatnými. Pôvodná požiadavka znela jasne – vymeňte premiéra inak odídeme z vlády. SaS aj Za ľudí preto čakali, kým Matovič odstúpi a dali mu aj ultimáta.

Nasledovala demisia Mareka Krajčího, ktorou si OĽaNO podľa Matoviča splnila svoju časť dohody. Potom pred ľudí po dvanástich dňoch predstúpil premiér a prvýkrát pripustil odchod, ak sa splnia jeho požiadavky. Po niekoľkých demisiách, vypršaných ultimátach a hrozbe Kollára Matovič stále neodstúpil. OĽaNO začalo meniť rétoriku a demisiu premiéra si zrejme hnutie vykladá inak. Heger i ďalší predstavitelia niekoľkokrát zopakovali, že premiér už de facto demisiu podal, ale oficiálne ju podá až vtedy, keď už budú mať nové mená ministrov a rekonštrukcia bude dohodnutá.

Sulík však trval na tom, že rekonštrukcia môže začať až vtedy, keď odíde premiér. A tak sa strany točia v kruhu vyjadrení a okrem demisií sa zatiaľ nič nestalo. Po novom by však mohol v prípade odchodu hroziť aj rozpad klubu OĽaNO, keďže viaceri poslanci tvrdia, že ak Matovič odíde z postu premiéra, opustia poslanecký klub. Podobný problém má aj strana Za ľudí.

Trojkoalícia bez SaS

A práve vtedy sa začalo čoraz viac hovoriť o trojkoalícii. Vo včerajšom stanovisku OĽaNO a povalení ďalšej vlády zo strany SaS hnutie uviedlo, že „teraz je na zodpovednosti nás, zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, tento útok ustáli, našli dohodu a vyviedli krajinu z politickej krízy“. Definitívne tak potvrdili, že trojkoalícia bez SaS je v hre. O tejto možnosti už predtým hovoril minister obrany Jaroslav Naď napriek tomu, že všetci oficiálne stále trvali na štvorkoalícii.

Trojkoalícia bez SaS je tak možnosťou zatiaľ len pre OĽaNO. Po včerajšom predsedníctve Za ľudí a rokovaniach strany s Hegerom a Budajom sa Remišová vyjadrila, že aj naďalej trvá na rekonštrukcii vlády a štvorkoalícii a na rokovania o zachovaní pôvodnej koalície zo štyroch strán vraj pristúpilo aj OĽaNO. Zdá sa však, že Matovič sa demisiu podať nechystá, lebo vie, že SaS ani Za ľudí nepodporia vyslovenie nedôvery vláde, v kuloároch sa však povráva, že trojkoalícia bez SaS začína mať reálne kontúry.

Odchod SaS a Za ľudí

SaS už z koalície odišla, strana Za ľudí čaká do pondelka. Ak sa kríza dovtedy nevyrieši, nemá podľa Remišovej zmysel ostávať v rozpadávajúcej sa vláde. Pozvanie na rokovanie pre Sulíka z ich strany stále platí. Každá strana musí ustúpiť. Zatiaľ však ustúpili takmer všetci, okrem OĽaNO. Ak teda predpokladáme, že sa bude Remišová tentokrát držať svojich vyjadrení a kríza sa do pondelka nevyrieši, z koalície by odišlo aj Za ľudí. V tom prípade by už nemala menšinová vláda v zložení OĽaNO a Sme rodina väčšinu v parlamente, nemali by ministrov a vládlo by sa veľmi ťažko.

Predčasné voľby

Ak by sa teda naplnil predchádzajúci scenár, šéf Sme rodina Boris Kollár by to mohol považovať za „nevyriešenie krízy“ a mohol by naplniť svoje vyhlásenia a takisto odísť z koalície. „Nedovolím toto naťahovať dlhšie,“ povedal. Hnutie Sme rodina sa pritom ku kríze vyjadruje striedmo, no o to prekvapivejšie. Po Krajčím totiž nečakane ako veľké gesto pre vyriešenie krízy odstúpil Milan Krajniak. Tu však nastal priestor na špekulácie, či jeho odchod nemá niečo spoločné skôr so zadržaním už exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského (Sme rodina). Krajniak to vyvrátil, odstúpil vraj kvôli kríze. Kollárovo hnutie potom opäť mlčalo a prišlo ďalšie rázne vyjadrenie.

Kollár ako jediný pripustil aj predčasné voľby, ktoré koalícia dlhodobo odmieta a za ktoré nezahlasuje ani SaS, aj keby vo vláde neostali a na ktoré apeluje aj opozícia. „Nebudem ľuďom klamať, poviem, že poďme do predčasných volieb,“ povedal. Kollárovo ultimátum však trvá do konca budúceho týždňa a je otázne, ako by sa zachoval, ak sa kríza nevyrieši do pondelka.