Rozhodnutie SaS prekvapilo Remišovú! Je to obrovská politická chyba: Kritizuje Sulíka aj Matoviča

Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič a predseda SaS Richard Sulík sa chystajú urobiť obrovskú chybu svojho politického pôsobenia, a to rozbiť túto vládu. Vyhlásila to šéfka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. To, že SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, stranu mrzí. OĽANO a SaS spôsobujú podľa strany nefunkčnosť koalície, čo považuje za mimoriadne nezodpovedné.