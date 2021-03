Matovič má na krku zrejme ďalší škandál: Na sociálnej sieti si zažartoval na účet Bidena, potom všetko hasil!

Kým po príchode Sputnika Matovič žartoval na účet Ukrajiny a vyrobil medzinárodný škandál, ktorý musel ešte hasiť exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, teraz to vyzerá na ďalší kúsok, ktorý si zrejme k svojim úspechom nezapíše. Premiér sa totiž počas minulých týždňov na sociálnej sieti čo sa týka statusov odmlčal na dlhšie ako 10 dní. Teraz však opäť zverejňuje ďalšie statusy a posledný sa týkal rokovania Európskej rady, na ktorej bol prvýkrát po dlhej dobe prítomný aj prezident USA. Tým je novozvolený Joe Biden.

Matovičova vláda totiž musí riešiť komplikovanú situáciu ohľadom vidiny nízkych dodávok vakcín počas leta. "Celé poobedie sme sa snažili nájsť riešenie pre krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, na ktoré najviac doľahol výpadok dodávok vakcín," popísal obrázok Matovič.

Ľudia žiadajú demisiu, premiér to poňal žartovne, no opäť prestrelil

Priamo pod príspevkom, kde Matovič spomína aj nového prezidenta Bidena, sa objavili aj komentáre, ktoré sarkasticky premiérovi pripomínali jeho aktuálnu vládnu krízu a to, že by mal podať demisiu. Jeden z ľudí poslal komentár: "Igor Matovič: Ak podá Biden demisiu, tak odstúpim!". To však nebolo všetko, keďže premiér nečakane odpovedal: "Dobrý nápad ,)".

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Potenciál ďalšieho medzinárodného škandálu

Keďže sa dá predpokladať, že prezident Biden nemá prehľad o vnútrokoaličných bojoch na Slovensku je preto možné sa domnievať, že v prípade, že by si takýto komentár prečítal bez poznania bližšieho kontextu, mohlo by to mať potenciál na ďalší medzinárodný škandál. To si zrejme neskôr uvedomil aj Matovič a celý komentár aj s jeho "vtipnou odpoveďou" zmazal, no bolo už neskoro a tento príspevok už koloval po sociálnej sieti.