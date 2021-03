VLÁDNA KRÍZA Matovič mení situáciu: Otvorí sa koaličná zmluva? Poníženie pre Sulíka, bez SaS dožijú do konca roka

BRATISLAVA - Máme tu ďalší týždeň a zdá sa, že vládna kríza pokračuje. Premiér Igor Matovič včera po dvanástich dňoch predstúpil so spoločných vyhlásením hnutia OĽaNO. Pripustil, že z postu premiéra odíde, no len ak sa splnia určité podmienky. Okrem odchodu niekoľkých vládnych predstaviteľov žiada aj prerozdelenie ministerstiev podľa výsledkov volieb. Strana SaS by tak prišla o ministerstvo. To šéf liberálov Richard Sulík odmieta. Čo na to politológovia?

Premiér Matovič včera zrejme niektorými požiadavkami mnohých prekvapil. Pripustil, že z postu predsedu vlády odstúpi, no jasne požaduje odchod Richarda Sulíka. S touto požiadavkou je šéf liberálov stotožnený a svoju demisiu ponúkol už minulý týždeň. Problémom môžu byť ďalšie požiadavky. Odchod Márie Kolíkovej, Juraja Šeligu a SaS nesúhlasí s tým, že by im malo byť odobraté ministerstvo. Zdá sa, že vládna kríza stále nekončí. Prezidentka si to tiež predstavovala inak.

VIDEO Matovič pripustil odchod, no stanovil ďalšie podmienky

Oko za oko, zub za zub

Premiér včera počas vyhlásenia bez otázok jasne prezentoval podmienky, po splnení ktorých je ochotný odstúpiť. Politologička Aneta Világi ocenil pomerne vecný tón, s ktorým požiadavky prezentoval. "Igor Matovič zároveň opäť dokázal cit pre dramaturgiu, keď tlačovku naplánoval presne na deň výročia menovania vlády," uviedla pre Topky. Ako mierny posun v tom, že Matovič nemal priestor na improvizáciu, ale držal sa napísaného textu, to vníma aj politológ Michal Cirner.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Tvrdé podmienky, ktoré si premiér a jeho hnutie OĽANO kladú sú v zmysle oko za oko, zub za zub. Premiér však pripustil odchod zo svojho postu, čo je zásadný posun," povedal. Na druhú stranu politológ Radoslav Štefančík pripúšťa, že politici, ktorí o Matovičovi hovoria, že je pomstychtivý, nie sú ďaleko od pravdy. "Inak, ako pomsta sa to ani nedá nazvať. Zákernosť vyplýva aj z toho, že svoje podmienky prezentoval Matovič verejne. Optimálnejšie by bolo, keby predseda vlády prezentoval už výsledky rokovania. On tým svojím vystúpením len prilial olej do ohňa a konflikt pokračuje v novej intenzite," povedal pre Topky Štefančík.

V hre je otvorenie koaličnej zmluvy

Premiér toho požaduje viac, než možno mnohí čakali. Hlavnou požiadavkou je odchod Richarda Sulíka. To však nie je nič nové, Sulík oznámil, že plánuje podať demisiu ešte minulý týždeň. Samozrejme v prípade, keď odíde aj Matovič. Na SaS-ku má však ešte ďalšie požiadavky. OĽaNO chce, aby z čela zdravotníckeho výboru odišla Bittó Cigániková a aby sa ministerstvá prerozdelili podľa výsledkov volieb. SaS má v súčasnosti o ministerstvo viac.

VIDEO Otvorenie koaličnej zmluvy by znamenalo predlžovanie diskusií, uviedol Gröhling

Šéf liberálov sa vyjadril, že nevidí dôvod odovzdať fungujúce ministerstvo. Pokiaľ by sa znova prerozdeľovali ministerstvá, znamenalo by to otvorenie koaličnej zmluvy, ktorú štvorkoalícia uzavrela pred rokom. Väčšina rokovaní bola práve o tom, kto dostane aké ministerstvá, nakoniec strany dospeli ku kompromisu. Minister školstva Branislav Gröhling zdôraznil, že otváranie koaličnej zmluvy a zmena prerozdelenia postov vo vláde by predlžovali aktuálnu situáciu. Naopak minister životného prostredia Ján Budaj uviedol, že koaličná zmluva sa bude určite meniť.

Mali by odísť všetci tak, ako chce Matovič?

Podľa Világi by mali koaliční lídri dodržať svoje slovo. "A to nielen z pohľadu osobnej integrovanosti (stáť si za svojim slovom), ale aj s ohľadom na politickú budúcnosť strán, ktoré reprezentujú," uviedla politologička. Podľa Cirnera by požiadavky na odchod Šeligu a Bittó Cigánikovej nemali byť problém. "Takisto aj odchody pána Sulíka a pani Kolíkovej z vlády. To, o čom sa určite bude rokovať je nejaký iný ministerský post pre pána Matoviča. Táto situácia by SaS a Za ľudí nemala vyhovovať," povedal.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Šeliga a Kolíková však zrejme o odchode uvažovali vtedy, pokiaľ by vo vláde nebol ani Matovič. "Do komplikovanejšej situácie sa dostáva Richard Sulík. Sulík by totiž z vlády vypadol, ale Igor Matovič by v nej ostal. Svoj vplyv by si zachoval, na čele vlády by totiž bola nastrčená figúrka, ktorá by nebola schopná vymaniť sa z Matovičovho tieňa. A prakticky by sme boli opäť na začiatku," konštatuje Štefančík.

Vláda bez SaS by znamenala aj rozpad Za ľudí a stratu väčšiny

Pokiaľ by OĽaNO tlačilo na nové prerozdelenie ministerstiev, vládny štvorlístok by zrejme skončil a strany by museli dovládnuť v trojkoalícii. Aj keď oficiálne to vylučujú všetky koaličné strany, niektorí členovia vlády či koaliční poslanci takú možnosť pripustili. Je tu teda šanca na vládu bez SaS? "Myslím si, že vláda bez SaS znamená aj rozpad poslaneckého klubu Za ľudí alebo celkový rozvrat tejto strany. Preto je vždy potrebné myslieť aj na to, že ak SaS bude vypudená z koalície hrozí reálna strata väčšiny v parlamente, čo je pre vládu veľmi nepríjemná situácia a mali by sa usilovať tomu vyhúť," skonštatoval Cirner.

Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Šanca na vládu bez SaS sa nedá úplne vylúčiť ani podľa Anety Világi. "Reálnosť tejto alternatívy však závisí od vnútorných pomerov v poslaneckom klube Za ľudí," uviedla. "Táto vláda by sa v trojkoalícii dožila maximálne konca tohto roka. Je zbytočné naťahovať čas. Ak pacient dýcha len s pomocou prístrojov a prognóza je nepriaznivá, zvolil by som v tomto prípade eutanáziu. Nemá zmysel predlžovať trápenie klinicky mŕtveho pacienta," uviedol Štefančík.

Má Sulík šancu sa zachrániť?

Podľa Štefančíka musia byť pre Sulíka Matovičove podmienky mimoriadne ponižujúce. "Ešte viac, ako keď mu Igor Matovič nadával v priamom prenose do idiotov. Tentokrát totiž nejde len o Sulíka, ale o celú stranu," uviedol. Podľa Világi sa Sulík ako minister už nezachráni. "Ak ide o záchranu strany SaS z pohľadu preferencií a budúceho pôsobenia v politike áno. Dokonca môže z tejto pozície strana aj mierne benefitovať (samozrejme, len za predpokladu, že ministri SaS nebudú na vláde čeliť sabotáži svojich návrhov)," myslí si politologička.

Zachraňovať vládu a koalíciu by malo podľa Cirnera hlavne OĽANO. "Sulík svoju funkciu už dávnejšie ponúkol a podľa mňa, ak dôjde k rekonštrukcii vlády, pán Sulík nebude jej súčasťou," skonštatoval.

V politike je možné všetko... Tieto podmienky sú pre SaS ponižujúce

Matovičove podmienky sú podľa Világi splniteľné, ale hovoriť o tom, že koaličná kríza je už zažehnaná, by bolo predčasné. "Ak by aj došlo k rekonštrukcii vlády, to či je vládna koalícia len v slepej uličke alebo konečne našla cestu von sa ukáže až časom pri riadnom fungovaní," uviedla politologička. Z pohľadu SaS ide podľa Štefančíka o výzvu na predčasné voľby. "Tieto podmienky sú pre SaS ponižujúce. Takže buď stiahnu chvost a budú čakať, kedy sa oheň na streche rozhorí znovu, alebo túto ponuku nezoberú a prejdú do opozície. Nech to dopadne akokoľvek, svetlom na konci tunela sú predčasné voľby," myslí si Štefančík.

V politike je možné všetko a požiadavky OĽANO by mali podľa Cirnera partneri prerokovať, prípadne sa snažiť vyrokovať pre nich priaznivejšie podmienky. "Ide len o dosiahnutie konsenzu. Pokiaľ k nemu nedôjde, sme bližšie k rozpadu koalície a o krok bližšie k predčasným voľbám," dodal politológ.