Šeliga je ochotný odísť z funkcie: Remišová vyzýva partnerov späť k rokovaniu

BRATISLAVA - Juraj Šeliga (za ľudí) je ochotný odísť z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. V pondelok o tom informoval aj vedenie strany. Uviedol to po rokovaní predsedníctva. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zároveň podľa Šeligových slov akceptoval, že až do rozhodnutia straníckych orgánov a uzatvorenia novej koaličnej dohody nebude viesť rokovanie NR SR. Vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová vyzvala partnerov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu a hľadali spolu riešenia na ukončenie koaličnej krízy. V utorok (23. 3.) plánuje strana oznámiť svoje rozhodnutia a ďalšie kroky.

"Predseda vlády SR podmieňuje svoju demisiu z postu predsedu vlády mojím odchodom z postu podpredsedu NR SR. Držím svoje slovo. Dnes som informoval orgány našej strany, že som pripravený opustiť post podpredsedu NR SR a do rokovaní o ďalšom postupe v koalícii je moja funkcia k dispozícii strane a záujmu koalície," uviedol Šeliga na sociálnej sieti. Dodal, že aktuálne pokračujú rokovania na úrovni štvorkoalície.

Vicepremiérka Remišová zopakovala stanovisko predsedníctva strany, ktoré stojí za Šeligom aj ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, pričom vníma aj požiadavky premiéra. "Čo urobíme my, to vieme. Zajtra to oznámime," avizovala s tým, že rokovania v koalícii pokračujú. Zopakovala požiadavku strany na rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra. Naďalej trvajú aj na zachovaní štvorkoalície.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod Richarda Sulíka (SaS) z vlády, odstúpenie Kolíkovej i Šeligu z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). OĽANO zároveň chce, aby SaS hnutiu vrátila jeden ministerský post, ktorý strane po voľbách prenechalo.