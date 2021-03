Prestrelka medzi Matovičom a exporadcom prezidenta vrcholí: FOTO Podávam trestné oznámenie!

"Práve som na Okresnú prokuratúru Bratislava III podal trestné oznámenie na ZPH pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona. O vývoji situácie budeme pravidelne informovať," píše na sociálnej sieti Radoslav Baťo, ktorý pridal aj prefotené dokumenty o podaní trestného oznámenia.

Všetko sa to začalo statusmi

Všetko sa to začalo potom, ako premiér Matovič v statuse adresoval nelichotivé slová členke správnej rady Európskej liekovej agentúry (EMA) Christe Wirthumer-Hocheovej. Za jeho slová sa ospravedlnila riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová. Na to reagoval premiér na sociálnej sieti zrejme inak, než by niektorí očakávali. Radoslav Baťo je manžel spomínanej riaditeľky ŠUKLu a svojej manželky sa zastal, aj keď svojim extravagatnným slovníkom. " "Moju manželku si do huby neber, ty zbabelé psychopatické h**no," reagoval na Matoviča Baťo.

Ten neskôr aj zverejnil telefónne číslo na premiéra, ktoré mu ale neskôr administrátori siete vymazali. Premiér totiž deň predtým v statuse zverejnil štipľavé slová, ktoré mu Baťo adresoval.

Už to riešia aj ostatní politici

Dianie medzi Baťom a Matovičom už komentovala aj europoslankyňa Monika Beňová.