Politologička ocenila boj proti korupcii: Vláda však zlyhala v obnovení dôvery

Premiér SR Igor Matovič

BRATISLAVA - Vládna koalícia zaznamenala počas roka od svojho nástupu úspechy v boji proti korupcii, čo bolo prioritou jej programu. Zlyhala však v snahe zmeniť štýl vládnutia, nastoliť politickú kultúru a obnoviť dôveru ľudí v právny štát a spravodlivosť pre každého. Myslí si to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. Jej kolega Pavol Baboš doplnil, že zlyhaním je aj vnútorné fungovanie koalície. Napätie medzi partnermi sa totiž podľa neho prenáša do spoločnosti. Prioritou vlády do budúcna bude podľa Világi bojovať s dôsledkami pandémie, najmä socioekonomickými.