Reakcie na odchod Mareka Krajčího: Drsné slová Bihariovej, Sulík s Remišovou prišli o dôstojnosť

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini považuje avizovaný odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho za pokračovanie divadla vládnej koalície. "Nejde o žiadnu snahu o úprimnú sebareflexiu ministra, ktorý vo svojej funkcii fatálne zlyhal, ale o politickú obeť za pokračovanie vládnej koalície, ktorá už dávno stratila dôveru ľudí na Slovensku. Marek Krajčí sa v skutočnosti nikdy nemal stať ministrom a náprava jeho zlyhaní bude pre nástupcu behom na dlhú trať," uviedol na sociálnej sieti.

Sulík a Remišová prišli o svoju politickú dôstojnosť

Lídri koaličných strán Richard Sulík (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí) prišli o svoju politickú dôstojnosť. Myslí si to predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová. Ako podotkla, obaja vyše týždňa kritizovali správanie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), no z funkcie odchádza minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Dôsledkom podľa Bihariovej bude, že Matovič bude vo svojom vyčíňaní ešte sebavedomejší, pretože vie, že žiadny z koaličných partnerov si už nikdy ani nepípne. "Alebo ak aj pípne, tak potom opäť stíchne, ako sme toho boli svedkom dnes. Odteraz bude Igor Matovič ničím a nikým neobmedzený vládca, ktorý si môže do svojich partnerov utierať topánky, kedykoľvek sa mu bude chcieť," skonštatovala.

Strana deklarovala, že bude naďalej poukazovať na všetky prešľapy predsedu vlády a urobí ďalšie kroky na to, aby Matovič nebol premiérom celé volebné obdobie.

Odchádza veľmi dobrý a slušný človek

Na odchod Mareka Krajčího reagoval aj poslanec Tomáš Šudík (OĽaNO). V statuse na sociálnej sieti upozornil na fakt, že v Českej republike sa vystriedali už traja ministri. "Napriek tomu sú v kovid štatistikách najhorší na svete," začína svoj status.

Ministra podľa neho podporovalo množstvo zdravotníkov, napriek tomu koaličný tlak spôsobil jeho odchod. "Marek Krajči je bez pochýb charakterovo najlepší minister zdravotníctva, akého Slovensko kedy malo. Slušný, čestný a minulosťou nepoškvrnený minister, ktorý nie je slúžkou finančných skupín. Na Mareka sa spustila vlna kritiky, bohužiaľ aj z vládnych strán, a to aj napriek tomu, že pán minister vždy, vždy a ešte raz vždy trval na tvrdých protiepidemiologických opatreniach. Bola to práve predsedníčka výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorá spolu s pánom ministrom hospodárstva by všetko pootvárali a zvyšovali tak mobilitu ľudí," uviedol Šudík.

Marek, ďakujeme

Na avizovaný odchod ministra zdravotníctva zareagoval aj minister obrany Roman Mikulec. "Ďakujeme za tvoju prácu, usilovnosť, odhodlanosť, boj za životy a zdravie našich občanov. OĽANO stálo uplynulé dni pred mimoriadne ťažkým rozhodnutím. Možno vôbec najťažším. Nechceli sme však, aby sa zopakoval rok 2010, aby sa k moci opäť vrátila mafia. Zabránili sme pádu vlády, zabránili sme tomu, aby sa história opakovala. Daň za to bola vysoká, som však presvedčený, že Marek z tohto boja neodchádza oslabený, práve naopak! Ideme ďalej, bojovať, snažiť sa a makať. Pre dobro veci, pro dobro nás všetkých," uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Roman Mikulec - minister vnútra SR

Odchádza človek, ktorý dennodenne chránil zdravie a životy ľudí

Odchod ministra zdravotníctva na sociálnej sieti komentoval aj šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. "Odchádza človek, ktorý dennodenne chránil zdravie a životy ľudí na Slovensku. Paradoxne, zostáva ten, ktorý od začiatku spochybňoval zavedené opatrenia, zľahčoval situáciu a presviedčal ľudí, že by si mohli žiť normálne ako pred pandémiou. Len preto, lebo vie, že tieto slová sa ľuďom páčia. Odchod ministra zdravotníctva bol podmienený pádom vlády. Ľuďom sme však sľúbili, že návrat Ficovej a Pellegriniho mafie nedopustíme. Odchádza odvážny, pracovitý a neskorumpovaný minister zdravotníctva. Marek Krajčí, ďakujem za všetko, čo si pre ľudí na Slovensku urobil," uviedol Šipoš.

Zdroj: Facebook/Michal Šipoš - OĽANO

Veľká vďaka za tvoju obetavosť

"Odchádza poctivý človek, schopný minister a priateľ. Funkcie sa ujal v čase, keď svet zasiahla pandémia a situácia, s akou sme sa v novodobej histórií nestretli. Minulosť rezortu zdravotníctva mu do rúk dala veľmi zlé karty. Napriek tomu sa nevzdal a bojoval. Na jeho prvom mieste boli vždy ľudské životy a zdravie obyvateľov," uviedol na sociálnej sieti minister financií Eduard Heger.

Na odchod Mareka Krajčího reagovali aj ďalší predstavitelia koalície.

Zdroj: Facebook/Anna Zaborska - Kresťanská únia

Minister zdravotníctva Marek Krajčí končí vo funkcii. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) by mal odstúpiť až po tom, ako sa na Slovensku naplno rozbehne očkovanie vakcínou Sputnik V. Nákup a povolenie na použitie vakcíny na Slovensku podnietili vznik koaličnej krízy.