Drsná prestrelka na internete: Premiér naštval exporadcu prezidenta! Moju manželku si do huby neber

BRATISLAVA - Zdá sa, že reakcia šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej nenechala chladným ani premiéra Igora Matoviča. Vzal to však za iný koniec, ako by niektorí čakali. Kým Baťová sa ospravedlnila za vyjadrenia premiéra na adresu Európskej liekovej agenútry, Matovič sa ospravedlnil štátnej tajomníčke rezortu zdravotníctva za nevhodné vyjadrenie Baťovej manžela. Ten sa neudržal.

Zdá sa, že politická komunikácia nabrala nové rozmery a plynule sa presunula na sociálne siete. Svedčí o tom aj včerajšia prestrelka medzi premiérom a bývalým poradcom prezidenta a manželom šéfky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Radoslava Baťa.

Štavnatá prestrelka...

Premiér Matovič včera na sociálnej sieti adresoval nelichotivé slová členke správnej rady Európskej liekovej agentúry (EMA) Christe Wirthumer-Hocheovej. Za jeho slová sa ospravedlnila riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová. Na to reagoval premiér na sociálnej sieti zrejme inak, než by niektorí očakávali.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

"Chcem sa týmto verejne ospravedlniť štátnej tajomníčke Ministerstva zdravotníctva Jane Ježíkovej za mimoriadne primitívne slová manžela riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečív (ŠÚKL) Zuzany Baťovej. Verím, že jej blízky rodinný vzťah sa ŽIADNYM spôsobom neprejaví na postoji ŠÚKL k vakcíne Sputnik V," napísal premiér a priložil komentár Baťa.

Moju manželku si do huby neber

Bývalého poradcu to zrejme vytočilo a poslal premiérovi SMS-ku. Možno dúfal, že to ostane medzi nimi, no Matovič správu zverejnil na sociálnej sieti."Píše mi manžel šéfky ŠUKL Zuzany Baťovej, zrejme ako reakcia k predošlému statusu. Mimoriadne vysoká úroveň komunikácie," napísal k správe Matovič. "Moju manželku si do huby neber, ty zbabelé psychopatické h**no," znela správa premiérovi od rozhnevaného manžela. Baťo vzápätí zverejnil na Facebooku telefónne číslo na Matoviča.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

To tam vydržalo niekoľko hodín, Facebook tento príspevok zmazal. "Ta bola to sranda, ale už mi to FB zmazal," napísal následne Baťo.

Ďalšia hanba pre Slovensko

Šarvátka sa začala potom, čo Matovič včera adresoval členke správnej rady EMA nie veľmi prívetivé slová. Wirthumer-Hocheová predtým vyzvala krajiny, aby neregistrovanou vakcínou Sputnik V neočkovali. To sa slovenskému premiérovi nepáčilo. "Milá Christa, všetci by sme boli veľmi radi, aby ste si v EMA na nasledujúce mesiace zmenili pracovnú dobu na 24 hodín denne a 7 dní v týždni - a neschvaľovali tak nové vakcíny tri mesiace, ale tri týždne," napísal.

Zdroj: Facebook/ŠÚKL

Šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová o pár hodin zverejnila svoju reakciu, v ktorej uviedla, že sa jej za premiéra ospravedlnila. Jeho správanie a vyjadrenia ju veľmi mrzeli. "Riaditeľku ŠÚKL-u PharmDr. Zuzanu Baťovú, PhD. veľmi mrzí vyjadrenie pána premiéra smerom k predsedníčke dozornej rady EMA a zároveň riaditeľke rakúskej liekovej agenúry," uviedol v stanovisku Štátny ústav pre kontrolu liečiv.