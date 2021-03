VIDEO Plán obnovy sa zameriava na päť priorít, najviac pôjde na zelenú ekonomiku

Minister financií Eduard Heger

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA – Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít. Najviac prostriedkov má smerovať do oblasti zelená ekonomika, a to 2,17 miliardy eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR. Návrh plánu obnovy už smeruje do medzirezortného pripomienkového konania.