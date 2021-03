Smer žiada rovnosť v odmeňovaní mužov a žien: Predloží novelu Zákonníka práce

Predseda strany Smer-SD Robert Fico

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD plánuje predložiť do parlamentu novelu Zákonníka práce, ktorou by sa zabezpečovalo rovnaké odmeňovanie žien za rovnakú prácu v porovnaní s mužmi. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda strany Robert Fico.