Plán obnovy z dielne rezortu financií je plánom premárnených príležitostí, tvrdí Kamenický

BRATISLAVA – Plán obnovy, ktorý už Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK), je plánom premárnených príležitostí. Myslí si to podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický, podľa ktorého je v dokumente stále množstvo nedopracovaných oblastí.

Kamenický poukázal na to, že Európska komisia (EK) požadovala, aby bol proces prípravy plánu obnovy maximálne transparentný a aby vzišiel z verejnej diskusie. Podotkol, že podľa slov premiéra Igora Matoviča (OĽANO) mali byť počas leta verejne dostupné konferencie k plánu obnovy, žiadne sa pritom nekonali.

Tiež skonštatoval, že podľa jeho informácií sa dokument stále upravoval ešte tesne pred jeho zverejnením v MPK. "Je tam veľa nedopracovaných oblastí a myslím si, že minister Heger to predložil včera (8. 3.) pod tlakom, vedel, že to nemá ešte dorobené. Predložil to len preto, aby stihol takzvaný termín 30. apríla, keď to má odovzdať, inak by to nestihol," vyhlásil Kamenický v utorok na tlačovej konferencii.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tento plán mal podľa Kamenického pomôcť ľuďom na Slovensku. Podľa jeho slov sa v ňom však nenájde drobný živnostník ani reštaurácie, hotely či celkovo cestovný ruch poznačený pandémiou. Kritizoval, že v pláne obnovy nie je ani pomoc priemyslu. "Priemysel je ten, na ktorom stojí celé Slovensko, ktorý tvorí pracovné miesta," zdôraznil. Za absolútne nevyvážený považuje aj pomer, ktorý ide do verejných a súkromných zdrojov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč zároveň upozornil, že v návrhu plánu obnovy sa pre poľnohospodárov a potravinárov nenachádza nič. Poukázal na to, že iné krajiny, ako napríklad Česká republika, pre nich vyčlenili značné prostriedky. Z plánu obnovy Slovensko podľa neho malo možnosť posilniť aj potravinovú sebestačnosť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kamenický tiež podotkol, že do zelených projektov a digitalizácie sa plánuje investovať viac ako požaduje EK. Úlohou ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) a premiéra pritom podľa neho malo byť, aby čo najviac peňazí išlo do oblastí, ktoré sa týkajú samotnej životnej úrovne Slovákov. Súčasne kritizoval, že reformy v pláne obnovy nie sú vôbec popísané a budú preto predmetom kritiky aj zo strany Komisie.

Kamenického zároveň zaráža, že tento dokument nebol prerokovaný v Národnej rade (NR) SR. Smer-SD už pritom predložil do parlamentu uznesenia o pláne obnovy, ktoré hovorili o diskusii k tomuto dokumentu, ale aj o zavedení tzv. krízového manažmentu na tento projekt. Na najbližšiu schôdzu NR SR predloží strana podľa Kamenického ďalšie uznesenie, kde budú žiadať, aby sa plán obnovy prerokoval v parlamente a navrhovať budú aj oblasti, kam by mali smerovať prostriedky. Súčasne dodal, že o pár dní pravdepodobne budú môcť oznámiť, že majú dostatočný počet podpisov, aby sa spustilo referendum, čo považuje za najlepší plán obnovy pre Slovensko.