VIDEO Koaličná kríza je divadlo na prekrytie vážnej situácie s pandémiou, myslí si Pellegrini

BRATISLAVA - Aktuálna kríza vládnej koalície je obyčajné divadlo, ktoré má slúžiť na odvrátenie pozornosti ľudí od zlej situácie na Slovensku. Vyhlásil to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vyzval koalíciu, aby situáciu vyriešila čo najskôr a vrátila sa k riešeniu pandémie. Ak premiér Igor Matovič (OĽANO) nedokáže situáciu vo vláde vyriešiť čo najskôr, mal by podľa Pellegriniho podať demisiu a umožniť predčasné voľby. Zároveň informoval, že sa im podarilo vyzbierať už takmer 200.000 podpisov. Verí, že kompletné hárky by mohli prezidentke doručiť už v apríli.

Tlačová konferencia strany Hlas-SD:

"Toto celé je len jedno veľké divadlo, ktoré v skutočnosti nespôsobí nič," zdôraznil s tým, že premiér ostane vo funkcii vedomý si sily poslaneckého klubu v Národnej rade (NR) SR. Pripomenul, že denne zomiera na Slovensku okolo 100 ľudí, a vyzval vládu, aby nečakala s riešením koaličnej krízy týždeň a toto "divadlo" vyriešila v najbližších dňoch.

Požiadal aj hnutie Sme rodina, aby začalo komunikovať s členmi svojho predsedníctva cez internet. Namieta aj voči tomu, že za uplynulý týždeň nik z vlády nevysvetlil nové prijaté opatrenia ani to, ako bude štát ďalej postupovať, ak sa situácia nebude zlepšovať.

V súvislosti s referendom uviedol, že rýchlosť zberu podpisov narastá. Myslí si, že sa im podarí spoločne s ostatnými stranami a petičným výborom vyzbierať omnoho viac podpisov, ako je potrebné na vyhlásenie referenda. Verí tiež, že prezidentka SR Zuzana Čaputová po doručení podpisových hárkov čo najskôr vyhlási referendum.

Spomínaných 200.000 podpisov podľa Pellegriniho vyzbierali len v strane Hlas-SD. Zbiera ich však napríklad aj opozičný Smer-SD. Jeho predseda Robert Fico nedávno informoval, že im do centrály prišlo už šesťciferné číslo.

V koalícii sa v uplynulom týždni vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. Hnutie by sa malo o ďalšom postupe baviť na predsedníctve budúcu stredu (10. 3.). O výmene na poste premiéra opakovane hovorí šéf SaS Richard Sulík. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní.

Kmec: Premiér rozohráva nebezpečné hry

Premiér Igor Matovič (OĽANO) rozohráva nebezpečné hry nie len na vnútropolitickej, ale aj na zahraničnopolitickej scéne. Pod jeho vedením sa môže Slovensko stať destabilizátorom v strednej Európe. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD a podpredseda európskeho parlamentného výboru Peter Kmec na piatkovej tlačovej konferencii. Poukázal na aktuálne udalosti v oblasti vzťahov s Ukrajinou či Maďarskom, aj na nákup ruskej vakcíny Sputnik V.

"Premiér rozohráva veľmi nebezpečné hry nie len na vnútropolitickej scéne, ale prenáša tento štýl politiky aj do zahraničnej politiky," skonštatoval Kmec. Hovorí o rozpade konsenzu vládnej koalície v otázke zahraničnej politiky. Ako príklad uviedol Matovičove výroky smerom k Ukrajine, následnú snahu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) ututlať záležitosť štandardnými diplomatickými cestami a tiež zľahčovanie situácie ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO).

Kmec pri tom upozornil na radikalizmus na Ukrajine. Poukázal i na doteraz zabehnuté vzťahy a úspešný dialóg s Maďarskom. "Teraz tu Matovič nasadzuje svojho poslanca maďarského pôvodu, ktorý paralelne rokuje mimo ministerstva zahraničných vecí o návrhu zákona o dvojitom občianstve," poznamenal. Podľa Kmeca ide o veľmi nebezpečné trendy. "Pod vedením tohto premiéra sa môžeme dostať do situácie, keď sa Slovensko stane destabilizátorom v strednej Európe," upozornil.

Líder Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini spomenul aj otázku nákupu ruskej vakcíny Sputnik. Hovorí, že v kritickej situácii treba siahnuť po všetkom, čo na trhu je a aj on by sa pozrel smerom do Ruska, možno i do Číny, na doplnenie chýbajúcich vakcín. Pýta sa ale, čo znamená dodávka dvoch miliónov vakcín z Ruskej federácie. Skonštatoval, že sa tak vzhľadom na nedostatok iných vakcín môže zo Sputnika stať nielen doplnkový tovar, ale nosná vakcína. "Toto ešte analyzujeme, netušíme, čo to je za spôsob politiky, či toto bol zámer pána premiéra, alebo to už je zámer niekoho iného a pán premiér ani netuší, v akej hre je zamotaný," dodal.

Ukrajina v uplynulých dňoch reagovala na výroky premiéra Matoviča o tom, že Rusku za vakcínu Sputnik sľúbil Zakarpatskú Ukrajinu. Za výrok sa ospravedlnil Matovič aj minister Korčok. Slovenská diplomacia reagovala i na návštevu maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v Komárne, kde s poslancom Národnej rady SR Györgym Gyimesim (OĽANO) hovoril o dvojitom občianstve.

Rezort diplomacie si preto predvolal maďarského veľvyslanca, aby vysvetlil postup maďarskej strany. Korčok zdôraznil, že otázka novelizácie zákona o štátnom občianstve nie je témou bilaterálnych vzťahov a ide o vnútornú záležitosť Slovenska. Premiér ale označil vzťahy s maďarskými vrcholovými politikmi za dostatočne priame na to, aby sme s nimi mohli diskutovať o tejto téme.