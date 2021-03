VIDEO Pellegrini o novom ministrovi zdravotníctva: Musí vedieť presadiť opatrenia

BRATISLAVA - Nový minister zdravotníctva by mal vedieť presadiť rázne opatrenia v rámci vlády a mať dôveru premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Myslí si to predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Čudoval by sa, ak by sa exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská stala súčasťou kabinetu Matoviča.

Tlačová konferencia strany Hlas-SD:

Marekovi Krajčímu (OĽANO) podľa Pellegriniho chýbali manažérske zručnosti a nemal podporu predsedu vlády. Myslí si, že ak ho nahradí zdatný človek, pre manažovanie situácie to môže byť lepšie ako doterajší minister. Krajčí bol blízkym človekom Matoviča, a aj tak ho podľa Pellegriniho premiér nepodržal. Kľúčové preto podľa Pellegriniho bude, či si nový minister, ktorý možno nebude mať až tak blízko k premiérovi, získa jeho dôveru a či bude vedieť vo vláde presadiť rázne opatrenia. Mal by si tiež vedieť vytvoriť dôveru a rešpekt v rámci kabinetu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak to nebude fungovať, tak môže byť aj najlepší manažér, ale ak ho nepodporí vláda, neposunieme sa vôbec ďalej," skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii. Pellegrini ocenil, že Kalavská, ako súčasť jeho kabinetu, bola zapálená pre vec. Nevie si predstaviť, že by nahradila Krajčího. "Veľmi by som sa jej čudoval, ak by si chcela na svoj kariérny život dať nepeknú machuľu, že by začala slúžiť premiérovi Matovičovi," reagoval na otázku novinárov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini kritizoval, že kríza vo vláde pretrváva, nič sa za týždeň nezmenilo a "divadlo" naďalej pokračuje. Ak sa aj podarí vláde stabilizovať zdravotnícku situáciu, Pellegrini sa obáva, či zvládne riešiť ekonomické a hospodárske dôsledky, ako aj existenčné problémy obyvateľov. Vedenie štátu je podľa neho v rozklade a ľudia stratili úctu a rešpekt k vláde i k inštitúciám. Vláda preto musí podľa neho skončiť, riešenie vidí v predčasných voľbách.