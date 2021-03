Novým generálnym riaditeľom ZVJS sa stane Róbert Mudronček

Dodala, že Mudrončeka čakajú mnohé výzvy. Pôjde napríklad o vytváranie novej koncepcie väzenstva na najbližších desať rokov, hľadanie spôsobov, ako zvládnuť pandémiu vo väzniciach, či budovanie dôvery verejnosti voči ZVJS. "Nový generálny riaditeľ má moju plnú dôveru a verím, že sa nám všetky výzvy podarí naplniť," skonštatovala Kolíková.

Mudronček v rokoch 2010 až 2012 už zbor viedol. Nový generálny riaditeľ si rozhodnutie ministerky váži a na výzvy je pripravený. "Budem sa tiež venovať stabilizácii zboru, zbor sa omladzuje a potrebujeme šikovných ľudí," doplnil šéf ZVJS.

Kolíková spresnila, že nová koncepcia väzenstva by mohla byť známa do mesiaca. Súčasťou by malo byť prehodnotenie podmienok vo väzniciach, väčšia možnosť pre väzňov tráviť čas mimo ciel aj novela Trestného zákona. "Je to dôležitý dokument, možno to bude trvať viac ako mesiac," upozornila ministerka. Na zmysluplných aktivitách pre obvinených a odsúdených chce zapracovať aj Mudronček. "Musí sa to ale spraviť tak, aby nedošlo k zmareniu účelu výkonu väzby," povedal Mudronček.

Mudronček nahradí predchádzajúceho generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana. Ten skončil vo funkcii 31. januára po viac ako šiestich rokoch pôsobenia. Odstúpenie Ivan avizoval na tlačovej konferencii vlani 30. decembra v súvislosti s prípadom smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Zbor celý mesiac dočasne z ministerkinho poverenia viedol Michal Sedliak.

Špeciálna komisia zriadená na vyšetrovanie okolností samovraždy Lučanského je podľa Kolíkovej aktuálne v záverečnej fáze skúmania prípadu. "Ešte je otázne, či dostane k dispozícií správy z pitvy, ak nie, bude potrebné, aby aj bez toho komisia prijala záver a naformulovala výsledok," dodala Kolíková.