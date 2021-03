KORONAVÍRUS Advokáti by mali mať možnosť dať sa zaočkovať, tvrdí Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátska komora

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Advokáti by mali byť zaradení medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry v justícii a mali by mať možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z výzvy, ktorú adresoval predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí).