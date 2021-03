Stručný prehľad roku vlády Matoviča, politológ si poriadne kopol: Takýchto amatérov sme tu už dlho nemali!

BRATISLAVA - Slováci sa ocitajú na prvoročnej zastávke od parlamentných volieb 2020, ktoré vtedy jednoznačne vyhrala koalícia OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola na čele s Igorom Matovičom. Ten sa stal premiérom, no jeho maniere (najmä na sociálnych sieťach) sa okamžite stali jeho neoddeliteľnou súčasťou už aj ako premiéra. Slováci očakávali zmenu, no zatiaľ nedostali presne to, čo bolo sľubované. S ročným odstupom na hodnotenie vládneho kabinetu sme nazerali aj s politológom Radoslavom Štefančíkom z Univerzity Komenského v Bratislave.

Zhrňme si ale v krátkosti to, ako dopadli parlamentné voľby pred rokom, ktoré na vysokej vlne prevalcovalo dnes vládne OĽaNO. To získalo neuveriteľných 25,02 percent, čo oproti voľbám 2016 predstavovalo vyše 14-percentný nárast a s prehľadom vyhraté voľby.

Koalícia sa kula niekoľko týždňov

V momente sa začalo uvažovať čo bude ďalej, keďže do úvahy po vypadnutí koalície PS/Spolu už prichádzali do možnej budúcej vlády už len strany ako SaS, Za ľudí (ktoré tiež len tak-tak prešlo do parlamentu) a strana Sme rodina Borisa Kollára. Matovič, vtedy ako budúci premiér rozbehol rokovania s ostatnými predsedami strán Richardom Sulíkom, Borisom Kollárom a Andrejom Kiskom.

Výsledkom bolo až spoločné rokovanie na Bratislavskom hrade, kde vznikol akýsi "štvorlístok" zo subjektov OĽaNO, SaS, Za ľudí a Sme rodina. Zakrátko na to sa však Andrej Kiska stiahol z politického života a v kresle predsedu strany ho nahradila vicepremiérka Veronika Remišová.

Vládu neskúšala len korona, ale aj zlé komunikačné schopnosti a aj napäté vzťahy s SaS

Pri všetkých krokoch, ktoré doposiaľ vláda Igora Matoviča uskutočnila je potrebné spomenúť aj to, že skutočne nenastúpila v ľahkých časoch a dá sa prakticky povedať, že žiadna vláda v dejinách Slovenskej republiky nenastupovala v takej kondícii, v akej sa vtedy nachádzalo a nachádza naša krajina. Išlo o pokrivkávajúcu dôveru v štátne orgány, spravodlivosť či zdravotnú krízu, ktorá sa premietla naplno v rekordných číslach, ktoré Slovensko momentálne dosiahlo v počte úmrtí a hospitalizáciách na Covid-19.

Okrem iného sa celkom rýchlo po nástupe novej vlády začal premiér Matovič škriepiť s koaličným partnerom Richardom Sulíkom, ktorý v priebehu plnej vlny venoval svoju filozofiu skôr ekonomike, kým Matovič chcel dokonca vypínať krajinu.

To vzťahy SaS a OĽaNO medzi niektorými predstaviteľmi ešte viac schladilo, no všetko sa to malo napraviť na jeseň 2020, kedy sa prvýkrát po dlhej dobe všetci postavili pred kamery a avizovali plošné testovanie antigénovými testami.

Pokazili sme si to, svadbou a nevestičkami ktorým "dobre bude"

Vládna dôvera a pokles OĽaNO v prieskumoch verejnej mienky už však začal počas leta 2020, kedy vláda a spoločnosť výrazne poľavila v apelovaní na dodržiavanie opatrení, ktoré stanovil hlavný hygienik. Týkať sa to malo aj svadieb, kde bolo rúško povinné v interiéroch, čo nerešpektoval ani sám premiér Igor Matovič, ktorý sa "odviazal" na svadbe predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša.

Vláda si dôveru nezískala ani plagiátorstvom

Tu sa dostávame do vôd, v ktorý nepláva iba sám premiér, ale aj niektorí ďalší z jeho kabinetu. Reč je o plagiátoch, ktorých sa vládni predstavitelia dopustili ešte ako študenti vysokých škôl. Pochybenia pri písaní týchto záverečných prác sa medializovali nielen pri premiérovi, ale dokonca pri bývalom predsedovi NR SR Andrejovi Danko a, bohužiaľ, aj pri tom súčasnom - Borisovi Kollárovi. Neskôr sa pochybnosti objavili aj pri práci ministra školstva Branislava Gröhlinga a tak lídri museli vysvetľovať, ako svoje práce písali, čo im na dôvere práve nepridalo.

Hoci bola v tomto smere prijatá novela zákona o odnímaní titulov a hoci premiér povedal, že keď sa celá pandémia skončí, je dokonca ochotný aj odstúpiť, zatiaľ sa do ničoho takého nechystá a vôbec sa nechystá zbaviť sa magisterského titulu. Nechal sa dokonca počuť, že tak urobí až po tom, čo sa ho vzdá Gröhling, čo vzťahy v koalícii ďalej napínalo. Titulu sa nevzdali ani Kollár či jeho poslankyňa Petra Krištúfková, u ktorej sa tiež objavilo pochybenie pri správnom písaní práce.

Statusy, statusy a zase len statusy

Premiér Igor Matovič už v čase opozičného politika považoval práve sociálnu sieť Facebook za svoj primárny nástroj, ako komunikovať so svojimi voličmi a po voľbách, keď sa stal premiér, sa to nezmenilo, no dokonca umocnilo. Premiér používal statusy prakticky na čokoľvek. Oznamoval nimi najnovšie opatrenia, zloženie koalície, počet nových prípadov koronavírusu, svoju nespokojnosť s koaličnými partnermi či vysvetľovanie káuz ako napríklad diplomová práca.

Aj bežný človek si miestami všimol, že premiér Matovič začal používať emócie nielen na tlačových konferenciách, kde miestami až plakal, ale aj v statusoch. Kritikov vládnych krokov dokonca nazýval "múdrosráčmi" a inými prirovnaniami.

Nižšie prikladáme len zlomok statusov, ktoré Matovič v pozícii premiéra uverejnil.

S príchodom vlády sa začali meniť podmienky v justícii a vo väzbe končili viacerí vplyvní ľudia

V prípade novej vlády Igora Matoviča nastal aj iný fenomén. Hneď po príchode do svojho postu Matovič s ministrom financií Eduardom Hegerom skonštatovali, že sklad Štátnych hmotných rezerv bol pred prvou vlnou koronavírusu absolútne nepripravený a prázdny. Neskôr sa ukázalo, že v trezore bývalého šéfa tejto inštitúcie Kajetána Kičuru sa našli zlaté tehličky a neskôr prišlo aj obvinenie z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Kičura tak prvý skončil vo vyšetrovacej väzbe, pričom premiér sa týmto krokom pochválil ako "prvým skalpom".

Neskôr sa vo väzbe ocitli aj ľudia ako Norbert Bödör, Pavol Rusko, na istú chvíľu dokonca aj šéf Penty Jaroslav Haščák či Monika Jankovská. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dokonca neskôr predstavila aj novú reformu súdnej mapy, ktorú však niektorí sudcovia skritizovali kvôli spomaleniu a predraženiu súdnych konaní.

A čo na tento rok politológ?

Ročné pôsobenie vlády sme prebrali aj v menšom rozhovore s politológom z Univerzity Komenského v Bratislave Radoslavom Štefančíkom:

Čo Slováci podľa vás od 29. februára 2020 očakávali a čo nakoniec dostali?

Čakali v prvom rade slušnosť a zmenu politickej kultúry. A čo dostali? To isté, len v inom obale. Kritici vlády už nie sú slniečkári ale múdrosráči. Zostali papaláši, naši ľudia a v súvislosti s vakcináciou sa nám tu začal objavovať výraz, ktorý sme tu tridsať rokov nemali, a síce podpultový tovar. Áno, ktosi sedí za mrežami, ľudia majú pocit, že sa predsa len niečo zmenilo, ale na to stačilo málo. Rozviazať polícii ruky. Keby ste sa ma opýtali na nejaký výraznejší konkrétny úspech Igora Matoviča, dlho by som musel rozmýšľať. A možno by som na nič neprišiel.

Premárnil Matovič svoju šancu ešte niekedy vyhrať voľby do NR SR / stať sa premiérom?

Angele Merkelovej sa podarilo posilniť si popularitu počas korony do takej miery, že bola najpopulárnejšia v celom volebnom období. A to v Nemecku pomaly končí. Iste, Igor Matovič nie je Angela Merkelová, ale niektoré nápady mohol od nej odkukať. Iste, aj ona si možno perie ponožky kdesi po hoteloch, ale určite to potom nevešia ľuďom na nos. Ak Igor Matovič niečo prepásol, tak to je možnosť zmeniť túto krajinu smerom k lepšiemu. Už sa mu to nepodarí, to sklamanie však bude dlho bolieť celú túto spoločnosť.

Sú reálnejšie voľby 2024 alebo skôr tie predčasné?

Ak by sedeli vo vláde rozumní ľudia, povedal by som, že voľby budú v roku 2024. Ale vo vláde sedia ľudia, ktorí už raz svoju vlastnú vládu povalili. A práve kvôli tomu sa na túto otázku nedá jednoznačne odpovedať. Premiér, ktorý chce stabilnú vládu, nenadáva svojmu ministrovi v priamom prenose do idiotov. Predseda parlamentu sa nevozí v štátnej limuzíne s osobami zvláštnej povesti a nenechá sa v nemocnici obsluhovať externými „opatrovateľkami“. A nejaký podpredseda vlády, o ktorom bežný človek v živote nepočul, si nebude užívať zvláštnu výnimku pri cestovaní do Británie a späť. Prípadne si europoslankyňa vládnej strany nevie na svojej tlačovke spomenúť, že už nie je v opozícii, ale je súčasťou koaličnej väčšiny. Takto by sme mohli pokračovať aj do rána. Niekedy sa pýtam, prečo vlastne táto vláda ešte existuje. Toľko amatérov na jednej kope sme tu už dlho nemali.

Je možné, že Matovič sa vzdá svojho postu tak, ako kedysi Robert Fico a na podnet prezidentky dôjde k akejsi reštrukturalizácii vlády? (teda vláda OĽaNO de facto nepadne?)

Silne o tom pochybujem, ale v politike platí nikdy nehovor nikdy. Politika je umenie možného, ale nezdá sa mi, že by Matovič bol umelcom možného. Mať v rukách moc je silné pokušenie, ktorému odolá málokto. OĽaNO sa už prepadlo, kvôli čomu by to mal urobiť teraz? Rozumní politici odchádzajú zo svojich postov, pretože nechcú uškodiť strane. Na Slovensku to však neplatí. Ak by Matovič predsa len odišiel, urobil by to na spôsob Roberta Fica. Odišiel by len z funkcie premiéra, ale príležitosť torpédovať vlastnú vládu z pozície predsedu koaličnej strany si určite nenechá ujsť.