KORONAVÍRUS Poslanci hovoria o prísnych opatreniach: Žitňanská očakáva od premiéra prekvapenia, jedným je Sputnik!

BRATISLAVA - Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská zareagovala na jeden z najnovších statusov premiéra Igora Matoviča o tom, že Slovensko čakajú počas tohto týždňa dve správy, ktoré všetko zmenia. Žitňanská očakáva dve prekvapenia, kým prvým by bol príchod vakcín Sputnik V, druhým by bola sebareflexia vládneho kabinetu.

Matovič svoju iniciatívu o dvoch rozhodnutiach oznámil, ako inak, cez status na Facebooku.

Na najnovšie nariadenia vlády a opatrenia už reagovali aj poslanci parlamentu. Kým dnešná téma sa mala týkať hlavne kyberšikany na internete, po položených novinárskych otázkach sa rýchlo téma obrátila na koronu. "Isto ste postrehli, že premiér avizoval dve nariadenia. Jedno z nich už sa tak nejako komunikuje v médiach, čo by mohol byť dovoz vakcín Sputnik," komentovala predsedníčka klubu Za ľudí Žitňanská.

VIDEO Poslanci NR SR o aktuálnej pandemickej situácii:

Za ľudí má stále problém so Sputnikom, predsedníčka Žitňanská očakáva aj vyvodenie sebareflexie

Vládnemu poslaneckému klubu prekáža to, že Sputnik stále nebol oficiálne európsky schválený. "Ako strana máme problém s tým, že neboli certifikované. Neboli by sme radi, aby naši občania boli vystavení tomuto očkovaniu," konštatuje Žitňanská. "To druhé prekvapenie ... ja sa stále spolieham na to, že to môže byť niečo pozitívne v zmysle vyvodenia politickej sebareflexie, pretože situácia je vážna. Vo voľbách sme totiž sľúbili, že budeme iní a budeme podľa toho postupovať," uzavrela Žitňanská.

Danko je za Sputnik rád, no Matoviča vyzýva, aby nezabudol aj na dovoz liekov

Na kroky vlády, ktorými môže byť dovoz vakcíny Sputnik reagoval aj predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Štyri týždne sme Matoviča vyzývali na dodávku Sputnika. Začal rokovať a budúci týždeň by malo ísť lietadlo pre Sputnik," vyhlásil nečakane Danko. "Vyzývam predsedu vlády, že ak ide lietadlo do Moskvy, malo by priniesť aj liek. Rusi používajú Triazavirín," povedal Danko s tým, že Matovič by naňho určite nemal zabudnúť.

VIDEO Predseda SNS Andrej Danko apeluje na Matoviča, aby nezabudol aj na ruské lieky: