Konkurencia pre Sulíka? FOTO V kuchyni sa zvŕta aj Pellegrini: Outfitom pod zásterou baví Slovákov

"Situácia ma prinútila viacej variť. Musím však povedať, že ma to baví," vyznal sa na sociálnej sieti líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Mnohých však pobavil jeho "outfit", ktorý zvolil na praženie cibuľky. "Áno, aj ja zvyknem v bielej košeli variť," odkázala Zuzana. "S kravatou v saku by to nešlo?" poznamenal Marián. "No, musím vytiahnuť spoločenské šaty pri hrncoch," napísala Oľga. "Také prirodzené," znel ďalší komentár pod záberom.

Netrvalo dlho a politik sa stal terčom satirických stránok. Reakciu si však neodpustil ani poslanec Ondrej Dostál zo SaS. "Idem si takto večer vyniesť dnešnú tretiu várku smetí. Už sa zotmelo, tak len tak v tričku a rifloch. Keď v tom vidím, ako sa na okolodúcom aute otvára okno a počujem ženský hlas: "Sused, kde je oblek?" zažartoval si Dostál na svojom facebookovom profile. Pozrite si aj ďalšie vtipné fotomontáže, ktoré sa objavili na sociálnej sieti.

A na záver hádanka. Ako spoznáte politika v kuchyni? Zdá sa, že ho prezradí práve biela košeľa. Pripomeňme si, že v minulosti v nej varil napríklad aj spomínaný Richard Sulík.