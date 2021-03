Univerzálny zákon o odškodnení tretíkrát neprešiel vládou, hovorí Sulík

Richard Sulík

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Reštaurácie, obchody či iné prevádzky, ktoré majú pre vládne nariadenia obmedzené podnikanie, no nemôžu z akýchkoľvek dôvodov čerpať podporu zo štátom nastavených schém, si budú musieť na odškodnenie zatiaľ počkať. Univerzálny zákon o odškodnení síce minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu predložil na rokovaní vlády, no do programu sa nedostal, informoval o tom minister.