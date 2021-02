MIMORIADNE Interpol prepustil zadržaného Suchobu v Dubaji!

BRATISLAVA - Stalo sa to, čo by v týchto dňoch nikto nepredpokladal! Podnikateľa Michala Suchobu, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač Interpolom je už na slobode!

Píše o tom denník SME. Podnikateľ bol zadržaný ešte v strede februára. "Hľadaného muža dnes zadržali príslušníci Interpolu Spojených arabských emirátov,“ písala polícia 17. februára 2021. Nepovedali však aj zvyšnú informáciu. Podľa všetkého mali Suchobovi zobrať iba pas, aby sa nemohol pohybovať medzinárodne.

Na slobode bol ešte v ten istý deň

Podľa denníka bol totiž Suchoba ešte v ten istý deň prepustený na slobodu. Otázka je teraz to, čo bude nasledovať? Momentálne sa čaká na ďalšie kroky v súvislosti so žiadosťou o vydanie podnikateľa Suchobu na Slovensko. Naša krajina však so Spojenými arabskými emirátmi, kde bol Suchoba zadržaný, nemá dohodu o vydávaní ľudí na trestné stíhanie.

Možností je tak viacero. Suchoba sa nakoniec môže rozhodnúť, že s návratom do domoviny bude súhlasiť a nastane spolupráca s vyšetrovacími orgánmi. Suchobov advokát Miroslav Ivanovič je však v tomto prípade zdržanlivý a neposkytol žiadny komentár. "K týmto súvislostiam zatiaľ informácie nepodávame,“ povedal Ivanovič a dodal, že so Suchobom je v kontakte.

Ministerstvo spravodlivosti také informácie nemá

Oslovené bolo aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré sa venuje aj rokovaniam o vydávaní zadržaných ľudí v zahraničí. Tí však nemajú informáciu, že by bol hľadaný podnikateľ prepustený. "Do dneška sme nedostali žiadnu oficiálnu informáciu o zmene statusu zadržania menovaného,“ vyhlásil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. "Extradičná žiadosť bude zaslaná diplomatickou cestou na základe reciprocity, teda vzájomnosti,“ dodal Bubla. Na otázky o Suchobovi pre SME neodpovedala ani centrála Interpolu.