Polícia potvrdila zadržanie Michala Suchobu, obvineného v kauze Mýtnik

"Lovci lebiek získané operatívne informácie poskytli prostredníctvom Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Národnej ústredni Interpol Slovensko a tí ju v rámci siete Interpol poskytli svojim partnerom v Spojených arabských emirátoch. Hľadaného muža dnes zadržali príslušníci Interpol SAE," povedala. To, že Interpol Abú Zabí v stredu oznámil Špecializovanému trestnému súdu informáciu o zadržaní obvineného Michala Suchobu v SAE, potvrdila aj hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic reagoval, že v tomto štádiu nebude o veci informovať, aby sa nezmaril ďalší postup v konaní.

Hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla v stredu uviedol, že ak Interpol potvrdí zadržanie obvineného podnikateľa Michala Suchobu v Spojených arabských emirátoch, žiadosť o jeho vydanie na Slovensko musí byť zaslaná diplomatickou cestou na základe reciprocity do 30 dní od zadržania. ŠTS v rámci akcie Mýtnik poslal do väzby piatich obvinených. Konkrétne exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, podnikateľa Jozefa Brhela, jeho brata Petra Brhela, Janu Rovčaninovú a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana Gregu Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.