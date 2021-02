Brhel je stále v nemocnici: MILIÓNY na synovom účte a obava z úteku! Dôvody, pre ktoré skončil vo väzbe

Podnikateľ Jozef Brhel sa prihlásil na polícii sám. Stalo sa tak pár dní po tom, ako Národná kriminálna agentúra zadržala bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho, jeho brata Petra Brhela, riaditeľa IT sekcie finančnej správy Milana Gregu a konateľku firmy Allexis Janu Rovčaninovú. Tí mali podľa obvinenia pracovať ako organizovaná skupina. V rámci tejto akcie NAKA obvinila aj Jozefa Brhela a Michala Suchobu, obaja sa však v tom čase nachádzali mimo Slovenskej republiky, preto ich nemohli zadržať.

Po Michalovi Suchobovi pátral Interpol, nakoniec ho zadržali v Dubaji 17. februára. Jozef Brhel sa prihlásil sám. Polícia ho bezprostredne po výsluchu zadržala a previezla do väzby. Brhel však ešte v ten večer skončil vo väzenskej nemocnici. Údajne sa mal psychicky zrútiť. Podnikateľa odtiaľ eskortovali do Pezinka, kde sudkyňa Ružena Sabová rozhodovala o jeho väzobnom stíhaní.

"Sudkyňa pre prípravné konanie vyvodila kritéria pre vzatie obvineného do väzby a skutočnosti odôvodňujúce väzobné stíhanie obvineného z druhovej povahy a charakteru trestnej činnosti, spôsobu jej možného spáchania a metód, ktoré mali byť pri páchaní použité. Pretrvávanie dôvodného podozrenia, že obvinený spáchal trestný čin je pritom podmienkou zákonnosti vzatia obvineného do väzby a jeho držania vo väzbe," píše v anonymizovanom uznesení Sabová.

Obvineného Jozefa Brhela eskortovali z nemocnice na súd v Pezinku

Obavy z úteku aj z ovplyvňovania svedkov

Sudkyňa Ružena Sabová v uznesení vyslovila obavy, že by Brhel mohol ovplyvňovať svedkov. "Obavu z kolúzneho správania súd nachádza i v autorite osobnosti obv. xxxxxxx, v jeho predchádzajúcom vplyve na funkcionárov a zamestnancov FS, ktorý nepochybne uplatňoval a v záujme eliminácie dosahov tohto trestného stíhania na svoju osobu mohol by uplatňovať najmä na zamestnancov FS, ktorí zostali po zmene vlády v roku 2020 na svojich pracovných pozíciách. Moc jeho osobnosti pramení nielen z jeho finančného zázemia, ale i z kontaktov, ktoré získal v rámci dlhodobého pôsobenia v podnikateľskej sfére, na poste štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR i poslanca Národnej rady Slovenskej republiky," píše sa v uznesení.

Obvinený Jozef Brhel prišiel vypovedať na NAKA

Podľa Sabovej je vysoko pravdepodobný predpoklad, že ponechaním Brhela na slobode by došlo z jeho strany k mareniu postupov orgánov činných v trestnom konaní. Brhel sa niekoľko týždňov zdržiaval na Kanárskych ostrovoch. Na súde sa odmietol vyjadriť k tomu, či on alebo jeho rodina v zahraničí vlastnia nehnuteľnosť, no sudkyňa je toho názoru, že Brhel nemá pevné väzby na Slovenskú republiku. Podľa sudkyni tomu nasvedčuje jeho opakované a dlhodobejšie sa zdržiavanie s rodinou v zahraničí.

"Obvinený je jazykovo zdatný, rozpráva viacerými cudzími jazykmi, pomerne dlhší čas počas roka trávi v zahraničí. I keď sa pred súdom odmietol vyjadriť k majetkovým pomerom svojej rodiny, možno dôvodne usudzovať, že v zahraničí on a jeho rodina užívajú na dlhodobé bývanie im prináležiacu nehnuteľnosť. Vlastníctvo nehnuteľnosti tak môže poskytnúť základ nielen na trvalé usadenie sa v inom štáte, ale i základ pre zmenu občianstva, čo by nezvratne mohlo ovplyvniť existenciu podmienok na vydanie obvineného na trestné stíhanie v prípade dožiadania štátu, v ktorom by sa obvinený usadil," myslí si Sabová.

Zdroj: Ivan Mego

Obavu z úteku podľa sudkyni umocňuje aj to, že podnikateľ má 58 rokov, zdravotné ťažkosti a hrozí mu vysoký trest. "Za daného stavu, založenie si existencie v zahraničí na mieste neznámom pre konajúce orgány Slovenskej republiky, na ktorom by bol nedosiahnuteľný pre ich potreby, sa za daného stavu javí ako riešenie priaznivé pre obvineného. Preto sú uvedené skutočnosti dôvodom na obavu, že obvinený ujde do zahraničia, prípadne sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo hroziacemu vysokému trestu," dodáva Sabová.

Milióny na synov účet

Brhel pred súdom povedal, že pre zdravotné ťažkosti už dlhšie nie je vo vedení žiadnej firmy a je len zamestnancom, ktorý zarába 2000 až 2500 EUR mesačne. Podľa časopisu Forbes však Brhel patrí medzi najbohatších Slovákov a jeho majetok odhadol na 200 miliónov eur. O tom, že je podnikateľ dostatočne finančne zabezpečený, píše aj sudkyňa v uznesení.

Zdroj: Ivan Mego

"Skutočnosti vyplývajúce z dôkazov, i z výpovede obvineného, svedčia o tom, že obvinený a jeho rodina disponuje hnuteľným, nehnuteľným majetkom i dostatočným zdrojom finančných prostriedkov, čoho dôkazom je prevod sumy 3.700 000,-€ na účet syna obvineného. Dňa 18.01.2021 bola z účtu obv. xxxxxxxxx vedeného vo xxxxxxx prevedená uvedená suma na účet jeho syna v xxxxxxx odkiaľ bola dňa 26.01.2021 celá suma prevedená do xxxxxxx. Pritom syn obvineného v xxxxxxxx uviedol, že finančné prostriedky pochádzajú od rodičov a tieto nadobudol darovacou zmluvou," vysvetľuje Sabová.

Akcia MÝTNIK

Elitní policajti v skorých ranných hodinách zadržali niekoľko osôb, medzi nimi aj exšéfa Finančnej správy Františka Imreczeho či bývalého IT šéfa Finančnej správy Milana Gregu. Stíhaní sú za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Zdroj: Ivan Mego

Vyšterovateľ obvinil aj podnikateľa Jozefa Brhela, ktorý bol však mimo Slovenskej republiky, tak ho nemohli zadržať. Obvinený je aj jeho brat Peter Brhel. Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodol, že všetci obvinení budú stíhaní väzobne. Dcéra Petra Brhela podala v súvislosti so zásahom podnet na Inšpekciu ministerstva vnútra.