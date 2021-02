Miroslav Kollár nadobro odchádza z koalície a reakcie sú tu: Remišovej tvrdý odkaz, sklamal našich voličov!

Remišová hovorí, že k tomuto kroku už smeroval skôr

Na odchod Kollára už reagovala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. “Mrzí ma, že poslanec Miroslav Kollár opúšťa poslanecký klub a stranu Za ľudí, vďaka ktorej sa dostal do parlamentu. K tomuto kroku smeroval odkedy prehral voľby predsedu strany. Strana Za ľudí v koalícii aj v parlamente bráni a bude brániť hodnoty, na ktorých nám obom záleží. Vidieť to aj na najnovšom probléme poctivého vedeckého hodnotenia všetkých vakcín používaných na Slovensku, na ktorom strana Za ľudí ako jediná trvá," komentuje Kollárov odchod Remišová.

Zdroj: Topky/Maarty

Je to síce pohodlné, no zbytočné a voličov sklamal

"Strana Za ludí má stále rovnaké hodnoty a program, ktorý presadzuje a Miroslav Kollár mal tento mandát od našich voličov, ktorých sklamal. Je škoda, že sa vzdal možnosti meniť aspoň niektoré veci k lepšiemu. Byť nezávislým poslancom a nemať zodpovednosť za krajinu je postavenie síce pohodlné, ale zbytočné. Strana Za ľudí je stranou, ktorá plní sľuby, ktoré dala svojim voličom a budeme pokračovať v zápase za spravodlivé, férové a prosperujúce Slovensko,” uzavrela predsedníčka strany Za ľudí.

Kollár ho ani nebral ako koaličného poslanca

Keďže poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár ako jediný nepodpísal koaličnú zmluvu, ťažko hovoriť o tom, či bol niekedy koaličným poslancom. Vyhlásil to predseda NR SR a Sme rodina Boris Kollár v reakcii na odchod poslanca z vládnej koalície a strany Za ľudí.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

"Keďže pán poslanec Miroslav Kollár ako jediný ani nepodpísal koaličnú zmluvu, ťažko hovoriť o tom, či bol niekedy koaličným poslancom. Neviem, či odišiel odniekiaľ, kde možno ani nikdy nebol. Každopádne, nech si občania urobia vlastný názor na osobu, ktorá uteká z boja. A ktovie, možno sa pán poslanec dlhodobo tešil na spoluprácu s pánom Ficom," uviedol Kollár v stanovisku, ktoré zaslala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Nie je čas na úteky, tvrdí OĽaNO

"Dnes nie je čas na úteky, ale na odvahu prijímať aj nepopulárne rozhodnutia. Odchod Miroslava Kollára nás však neprekvapil, keďže sa už dlhodobo správal ako opozičný poslanec. Celá koalícia je pod enormným tlakom verejnosti, keďže Slovensko čelí nielen pandémii vírusu, ale aj bezbrehého populizmu, keď je mnohým politikom prednejšia ochrana vlastných percent pred ochranou života a zdravia obyvateľstva. Prijímané opatrenia vyplývajú z odporúčaní odborníkov, avšak ich účinnosť je nevyhnutne podmienená práve dobrou spoluprácou naprieč politickým spektrom," povedal pre Topky Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

SaS hovorí o odchode výraznej tváre

"Rozhodnutie Miroslava Kollára môžeme len rešpektovať. Žiaľ, je škoda, že koalíciu opúšťa takto výrazná politická tvár parlamentu. Dlhodobo poukazoval na problémy, ktoré boli ignorované," píše strana SaS.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Straníckej kolegyni je ľúto Kollárovho odchodu

Na sociálnej sieti už reagovala aj Kollárova stranícka kolegyňa Jana Žitňanská, ktorej je ľúto, že odchádza. "Na rozdiel od nás mnohých on od začiatku pandémie musel byť tým, ktorý ako primátor musel zabezpečovať pokyny zhora, pričom častokrát boli jemne povedané zmätočné... Každý má ten svoj pomyselný pohár trpezlivosti iný, ale žiadny nie je bezodný. Viem, že Miro to so Slovenskom myslí dobre, a preto som si istá, že sa na jeho hlasovanie za zmysluplné zákony budeme môcť vždy spoľahnúť," píše na sociálnej sieti Žitňanská.

Zdroj: Facebook/Jana Žitňanská

Reakcia opozičného Hlasu

"Mnohí poslanci vládnej koalície si uvedomujú, že nechcú byť "stláčacími automatmi" v koalícii. Keď si chcú zachovať česť, tak sa rozhodli, že z toho vlaku vystúpia a nebudú mu slepo slúžiť. Verím, že sa otvoria oči aj ďalším poslancom," povedal dnes predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.