Krajinu čaká mrazivá noc: Vydané sú aj výstrahy druhého stupňa

Druhý výstražný stupeň platí pre okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, a to až do nedele (14. 2.) do 09.00 h. "Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká," varuje SHMÚ. Prvý stupeň výstrahy je daný pre Žilinský a Prešovský kraj. Tam môže teplota klesnúť na mínus 19 stupňov Celzia.

Zdroj: shmú.sk

V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji platí až do nedele výstraha prvého stupňa pred prudkým vetrom na horách. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 135 kilometrov za hodinu. Rovnako až do nedele doobeda SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Platí pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj.

Zdroj: shmú.sk